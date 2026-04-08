Viktor Orban afirmă că se pregăteşte să câştige alegerile în Ungaria

Premierul ungar Viktor Orban a declarat că se pregăteşte să câştige alegerile şi că nu ia în calcul un alt scenariu, potrivit Agerpres.

„Ne pregătim să câştigăm alegerile. Nu luăm în considerare niciun alt scenariu”, a afirmat Orban într-un interviu, conform agenţiei de presă citate.

Întrebat despre posibilitatea formării unei coaliţii, liderul Fidesz a spus că astfel de decizii sunt luate colectiv în cadrul conducerii partidului, potrivit sursei menţionate.

Acesta a explicat că, în cazul unui astfel de scenariu, conducerea partidului va analiza situaţia şi va decide direcţia de urmat după consultări interne, conform Agerpres.

Orban a arătat că o majoritate de două treimi ar fi confortabilă, însă este pregătit şi pentru varianta unor negocieri şi confruntări politice într-un guvern de coaliţie, potrivit publicaţiei citate.

„Sunt un soldat. Nu am o carieră; nu am o cale politică. Am un mandat”, a declarat premierul ungar, conform sursei citate.

Întrebat despre un gest interpretat de presa de opoziţie ca un semn de slăbiciune, Orban a respins această interpretare şi a afirmat că alegerile nu sunt încă încheiate, potrivit Agerpres.

Acesta a subliniat că rezultatul scrutinului trebuie să reflecte voinţa alegătorilor şi că victoria poate veni doar ca o decizie a poporului, conform agenţiei de presă citate.