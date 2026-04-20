Viorel Flueran arbitrează meciul Farul - FCSB

Arbitrul Viorel Nicuşor Flueran va conduce la centru partida Farul Constanţa - FCSB, care se va disputa luni, de la ora 20.30, în etapa a cincea a play-out-ului Superligii, potrivit news.ro.

Flueran va fi ajutat la cele două linii de Alexandru Vodă şi Cristian Daniel Ilinca. În camera VAR se vor afla Ionuţ Coza şi Andrei Antonie, arbitru de rezervă va fi Valentin Naidin, iar observator Iosif Olah.

Tot luni, de la ora 17.30, va avea loc meciul FC Botoşani - Metaloglobus, de asemenea în play-out.

Brigada de la acest joc:

Arbitri: Mihail Sebastian Lăstun - Florian Alexandru Vişan, Daniel Vlase - Cătălin Busi

Arbitri VAR: George Găman, Sebastian Gheorghe

Observator: Nicolae Marodin