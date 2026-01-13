Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Virgil Popescu: ”UE se află pe un drum ireversibil către independenţa energetică”

S.B.
Politică / 13 ianuarie, 20:23

Virgil Popescu: "UE se află pe un drum ireversibil către independenţa energetică"

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că Uniunea Europeană se află ”pe un drum ireversibil” către independenţa energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie, informează news.ro.

”În acelaşi timp, am atras atenţia asupra unui risc major: să nu înlocuim o dependenţă cu alta. Independenţa energetică reală nu poate fi construită pe noi vulnerabilităţi, şi aici mă refer la tehnologia pentru energie regenerabilă şi stocaj pe care o importăm din state terţe”, adaugă el.

”Maşina de război a lui Putin este tot mai slăbită, iar Uniunea Europeană se află pe un drum ireversibil către independenţa energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie. Acesta a fost unul dintre mesajele centrale pe care le-am transmis astăzi în cadrul dezbaterii «Choking the Kremlin's War Machine: Securing EU Energy Supply Without Russia», pe care am organizat-o la Bruxelles împreună cu European Policy Centre (EPC)”, a afirmat Virgil Popescu, marţi, într-o postare pe Facebook.

La dezbatere au participat comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, Trimisul Special Internaţional al UE pentru implementarea sancţiunilor, David O'Sullivan, precum şi secretarul de stat în Ministerul Energiei din Ucraina Roman Andarak. Discuţia a fost moderată de Amanda Paul, de la European Policy Centre.

”Am subliniat că, pentru a atinge obiectivul decuplării totale de energia rusească, este esenţial să acţionăm rapid şi decisiv: debirocratizarea şi accelerarea proceselor de autorizare pentru noile capacităţi de producţie, pentru cele de stocare a energiei şi pentru modernizarea reţelelor de transport nu mai pot fi amânate. Paşi importanţi au fost deja făcuţi, inclusiv la nivelul Parlamentului European, însă ritmul trebuie accelerat. În acelaşi timp, am atras atenţia asupra unui risc major: să nu înlocuim o dependenţă cu alta. Independenţa energetică reală nu poate fi construită pe noi vulnerabilităţi, şi aici mă refer la tehnologia pentru energie regenerabilă şi stocaj pe care o importăm din state terţe. Trebuie să o producem aici în Europa sau în state aliate. Nu vreau să mă gândesc ce va fi peste 10-15 ani dacă nu vom face asta”, a adăugat Popescu.

El a menţionat că, din experienţa sa de fost ministru al Energiei, ştie că orice formă de dependenţă ”ne expune şantajului politic şi economic”.

”Exact acest lucru l-a demonstrat Rusia prin utilizarea energiei ca armă, mai ales în contextul războiului cu Ucraina. La începutul crizei am căutat să diversificăm sursele şi rutele de aprovizionare şi să colaborăm. Mai mult chiar, atunci când eşti în plină criza aliaţii fac diferenţa. SUA a arătat că este un aliat de nădejde al Europei ajutând şi atunci şi acum Europa, cu GNL. De aceea, este vital să rămânem uniţi şi solidari, să investim inteligent, să reducem birocraţia, să consolidăm parteneriatele, diplomaţia energetică şi să consolidăm piaţa energetică europeană. Doar astfel vom putea să ne atingem obiectivele de independenţă şi securitate energetică”, a transmis Virgil Popescu.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Acord

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 20:33)

    Bine ar fi.

    Acord

    Acord

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 21:41)

    sabotorul asta iar se baga in seama? a inchis productia de energie electrica pe cabune si ne-a lasat cu cea mai scumpa energie din ue

    Acord

    Acord

