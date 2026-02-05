Volei feminin: CSO Voluntari s-a calificat în sferturile CEV Cup

Vicecampioana CSO Voluntari a învins miercuri, pe teren propriu, echipa poloneză Moya Radomka Radom, scor 3-1, în manşa retur din faza play-off a CEV Cup şi se califică în sferturile competiţiei.

Scorul pe seturi a fost 25-23, 25-19, 27-29, 25-18.

În tur, CSO Voluntari s-a impus cu scorul de 3-2, pe seturi 23-25, 25-19, 25-16, 17-25, 15-10, iar cu dublă victorie se califică în sferturile de finală ale competiţiei.

În această fază vor intra şi echipele eliminate din Liga Campionilor, între care se numără şi campioana Volei Alba Blaj.

În optimi, CSO Voluntari a trecut cu ”set de aur” de formaţia VfB Suhl Thuringen (1-3 şi 3-0), iar anterior a eliminat pe Las Palmas (3-1 şi 3-1).