Volei masculin: Steaua Bucureşti - Dinamo Bucureşti, scor 2-3,

Echipa de volei masculin Steaua Bucureşti a pierdut duminică, pe teren propriu, cu campioana Dinamo Bucureşti, scor 2-3, în primul meci din semifinala Diviziei A, potrivit news.ro.

În cealaltă semifinală, Arcada Galaţi conduce cu 1-0 la general pe SCM Zalău.

Scorul pe seturi a fost 13-25, 25-23, 27-25, 22-25, 13-15.

În cealaltă semifinală, Arcada Galaţi a dispus, pe teren propriu, de SCM Zalău, scor 3-2, tot în prima partidă.

Semifinalele se joacă în sistemul ”cel mai bun din trei partide”. Meciul al doilea va avea loc în 25 aprilie, iar un eventual decisiv este programat în 29 aprilie.

În sferturile de finală, Arcada Galaţi a trecut de SCMU Craiova (3-1, 3-0), SCM Zalău de Rapid Bucureşti (3-2, 3-2), Steaua Bucureşti de Ştiinţa Bucureşti (3-2, 3-0) şi Dinamo Bucureşti de Corona Braşov (3-1, 2-3, 3-1).

Campioana en-titre este Dinamo Bucureşti, care a cucerit în 2025 al 19-lea titlu naţional din palmares, după finala cu Corona Braşov.