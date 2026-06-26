Volkswagen vrea să renunţe la 100.000 de angajaţi în următorii ani

Directorul general al Volkswagen AG, Oliver Blume, intenţionează în următorii ani să concedieze până la 100.000 de angajaţi din actuala forţă de muncă de pe plan global, a anunţat vineri revista germană Manager Magazin, informează Agerpres.

De asemenea, Blume vrea să reducă investiţiile cu 15%, la uşor peste 130 miliarde de euro, în următorii cinci ani.

Blume şi directorul financiar Arno Antlitz vor să restructureze complet compania, a anunţat revista, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Marca principală VW şi unităţile care produc componente vor fi scindate din actuala structură a grupului şi încorporate în entităţi separate, a informat Manager Magazin.

Pe termen mediu, VW intenţionează să închidă facilităţile de producţie din Hanovra, Zwickau şi Emden, precum şi fabrica mărcii Audi din Neckarsulm, toate din Germania, producţia urmând să fie oprită după ce modele care sunt acum fabricate vor fi retrase, a anunţat revista.

Reprezentanţii Volkswagen nu au răspuns solicitărilor de a comenta informaţia.

Recent, Volkswagen AG a informat că se aşteaptă la continuarea slăbiciunii pieţei auto chineze în ultimele luni din acest an şi nu anticipează o redresare care să modifice nivelul pierderilor pe care aceasta le-a înregistrat.

China, cea mai mare piaţă auto din lume, este sub o presiune crescută, a apreciat la Beijing grupul german.

Volkswagen AG, cel mai mare producător auto european, a informat, fără a da detalii suplimentare, că se aşteaptă ca piaţa globală pentru vehicule noi să scadă sub 21 milioane de unităţi şi îşi va ajusta planurile în funcţie de aceste evoluţii.

În pofida mediului economic dificil, vânzările Volkswagen de vehicule electrice alimentate de baterii continuă să crească semnificativ.

Ajustările strategice şi lansarea de modele electrice şi hibride plug-in fac ca VW să fie bine poziţionat pentru a face faţă turbulenţelor de pe piaţă, a dat asigurări grupul german.