Volumul mărfurilor transportate în porturi a scăzut uşor în primul trimestru

În trimestrul I din 2026, mărfurile încărcate şi descărcate în porturile maritime au totalizat 11,153 milioane tone, iar transportul maritim de containere a însumat 203.000 de TEU, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Porturile cu cea mai intensă activitate maritimă au fost Constanţa, cu o pondere de 95,4%, şi Galaţi, cu 2,8%, conform INS. Tipul de încărcătură Vrac solid a dominat transportul, reprezentând 50% din totalul mărfurilor încărcate sau descărcate, iar pentru încărcări, acelaşi tip a deţinut 78,3%, în timp ce la descărcări, Vrac lichid a avut cea mai mare pondere (45,6%), potrivit statisticilor.

Cele mai mari cantităţi de mărfuri au fost transportate în relaţie cu Turcia (2,085 milioane tone) şi Egipt (1,308 milioane tone), iar dintre statele UE, Grecia (656.000 tone) şi Spania (460.000 tone) s-au evidenţiat, conform INS. În ceea ce priveşte tipurile de mărfuri, încărcările au fost dominate de produse agricole, din vânătoare şi silvicultură, precum şi peşte (62,3%), iar descărcările de cărbune, lignit, ţiţei şi gaze naturale (29,5%), potrivit clasificării NST 2007.

În Portul Constanţa, mărfurile încărcate au provenit preponderent din categoria produselor agricole (63,6%), iar cele descărcate din cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale (29,8%), conform datelor INS. Pentru transportul pe căi navigabile interioare, principalele porturi au fost Constanţa (53,6%) şi Galaţi (10,4%), iar Serbia a fost principalul partener, cu 55,4% din total, iar în transportul naţional, produsele agricole au dominat (56,4%), potrivit sursei citate.