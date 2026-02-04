Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Vot strâns în Congresul SUA pentru încheierea shutdown-ului

U.B.
Internaţional / 4 februarie, 07:16

Vot strâns în Congresul SUA pentru încheierea shutdown-ului

Camera Reprezentanţilor a Statelor Unite a aprobat marţi, la limită, un acord bipartizan care pune capăt închiderii parţiale a guvernului federal, după ce finanţarea expirase la finalul săptămânii trecute, potrivit AP. Proiectul de lege a fost promulgat rapid de preşedintele Donald Trump, la doar câteva ore după votul din Congres, notează sursa citată.

Textul legislativ a fost adoptat, conform agenţiei de presă, cu 217 voturi pentru şi 214 împotrivă, într-o Cameră controlată de republicani, unde majoritatea este extrem de fragilă. 21 de republicani au votat împotrivă, în timp ce 21 de democraţi au susţinut proiectul, ceea ce a permis adoptarea acestuia, adaugă sursa menţionată.

AP subliniază că legea restabileşte finanţarea pentru mai multe agenţii federale-cheie, inclusiv cele din domeniile apărării, sănătăţii, muncii, educaţiei şi locuinţelor, şi asigură finanţare temporară pentru Departamentul Securităţii Interne (DHS), pentru o perioadă de două săptămâni. Pachetul bugetar are o valoare totală de aproximativ 1,2 trilioane de dolari şi finanţează cea mai mare parte a guvernului federal până la 30 septembrie, adaugă sursa citată.

Finanţarea pentru DHS va fi renegociată separat, menţionează agenţia de presă, în contextul unor tensiuni legate de politicile de imigraţie. Democraţii solicită impunerea unor restricţii suplimentare asupra activităţilor Serviciului de Imigrare şi Vamă al SUA (ICE), în special după incidente recente care au stârnit controverse privind tacticile de aplicare a legii, potrivit AP.

Acordul fusese deja aprobat de Senat cu o largă majoritate bipartizană şi a fost trimis Casei Albe pentru promulgare imediată, evitând astfel un shutdown prelungit, mai specifică sursa menţionată. AP evidenţiază că închiderea parţială a guvernului, declanşată sâmbătă, nu a produs perturbări majore ale serviciilor publice.

Conform AP, ultimul shutdown major din SUA a durat 43 de zile, în octombrie-noiembrie şi a afectat sute de mii de angajaţi federali şi generând pierderi economice estimate la 11 miliarde de dolari.

Anterior votului final, preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a reuşit să obţină sprijinul necesar în rândul republicanilor pentru trecerea proiectului de lege printr-un vot procedural, în ciuda încercărilor unor membri de a introduce amendamente fără legătură cu finanţarea, mai adaugă sursa citată.

Luni, preşedintele Donald Trump le-a cerut republicanilor să rămână uniţi şi a avertizat că „nu pot exista schimbări în acest moment”, relatează AP.

