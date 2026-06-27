Vucic anunţă că va demisiona în câteva săptămâni şi convoacă alegeri anticipate în Serbia

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat sâmbătă că va demisiona în câteva săptămâni şi a anunţat organizarea unor alegeri prezidenţiale şi parlamentare anticipate, conform Reuters, citat de News.ro.

Anunţul a venit după un an şi jumătate de proteste anticorupţie conduse de studenţi, care au cuprins întreaga ţară în urma prăbuşirii unui acoperiş la o gară din Novi Sad, în nordul Serbiei, soldat cu moartea a 16 persoane, potrivit aceleiaşi surse. Cu câteva zile în urmă, studenţii comemoraseră decesele la Novi Sad şi ceruseră organizarea unor alegeri generale anticipate, conform News.ro.

„Voi fi preşedinte doar câteva săptămâni, iar apoi îmi voi da demisia", le-a spus Vucic susţinătorilor săi în cadrul unui miting pro-guvernamental organizat în capitala Belgrad, potrivit aceleiaşi surse. Al doilea şi ultimul mandat al lui Vucic expiră la jumătatea anului 2027, conform News.ro. El nu a precizat când va demisiona şi nici când ar putea dizolva parlamentul - o condiţie prealabilă pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate, potrivit aceleiaşi surse. Vucic a mai declarat că va ajuta Partidul Progresist Sârb să câştige alegerile, inclusiv pe cele parlamentare anticipate, programate iniţial pentru 2027, conform News.ro.

Protestarii, opoziţia şi grupurile pentru drepturile omului susţin că dezastrul de la gară a fost un semn al unei gestionări defectuoase la scară largă a proiectelor de construcţii de către guvern, precum şi al corupţiei, potrivit aceleiaşi surse. Activiştii din mişcarea condusă de studenţi afirmă că doresc să îl înfrunte pe Vucic şi pe Partidul Progresist Sârb în viitoarele alegeri, conform News.ro.