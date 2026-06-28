Zaharova ameninţă România cu „consecinţe" după interzicerea simbolurilor ruse la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova, a reacţionat dur după anunţul primarului Emil Boc privind interzicerea utilizării simbolurilor de stat de către echipa rusă de gimnastică ritmică la competiţia FIG World Challenge Cup de la Cluj-Napoca, desfăşurată în perioada 26-28 iunie, conform unui comunicat al Ambasadei Rusiei în România, citat de News.ro.

Zaharova a acuzat că sportivii ruşi s-au confruntat cu un nou exemplu de arbitrar vădit şi de politizare a sportului internaţional, invocând deciziile recente ale Federaţiei Internaţionale de Gimnastică şi ale Uniunii Europene de Gimnastică privind eliminarea tuturor restricţiilor şi restabilirea deplină în drepturi a sportivilor ruşi, potrivit aceleiaşi surse. Oficialul rus a afirmat că menţinerea restricţiilor a fost impusă de primarul local sub pretextul declaraţiilor privind combaterea „statului agresor" şi că nici organizatorii, nici autorităţile nu au îndrăznit să i se opună „acestui politician local, care, se pare, a decis să-şi sporească astfel propriul prestigiu", conform comunicatului citat.

Zaharova a calificat situaţia drept un efect al „rusofobiei cultivate în România în toţi aceşti ani", apreciind că România „ar trebui să fie privată de dreptul de a candida pentru organizarea unor competiţii internaţionale de anvergură", potrivit aceleiaşi surse. Mesajul s-a încheiat cu un avertisment explicit: „Partea rusă nu va lăsa această situaţie fără consecinţe", conform Ambasadei Rusiei în România.

Echipa naţională rusă de gimnastică ritmică anunţase vineri retragerea de la competiţie, invocând „încălcări grave ale regulilor de competiţie din partea organizatorilor", potrivit biroului de presă al Federaţiei Ruse de Gimnastică, citat de News.ro.