Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Zaharova ameninţă România cu „consecinţe" după interzicerea simbolurilor ruse la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj

L.B.
Internaţional / 28 iunie, 09:22

Zaharova ameninţă România cu „consecinţe" după interzicerea simbolurilor ruse la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova, a reacţionat dur după anunţul primarului Emil Boc privind interzicerea utilizării simbolurilor de stat de către echipa rusă de gimnastică ritmică la competiţia FIG World Challenge Cup de la Cluj-Napoca, desfăşurată în perioada 26-28 iunie, conform unui comunicat al Ambasadei Rusiei în România, citat de News.ro.

Zaharova a acuzat că sportivii ruşi s-au confruntat cu un nou exemplu de arbitrar vădit şi de politizare a sportului internaţional, invocând deciziile recente ale Federaţiei Internaţionale de Gimnastică şi ale Uniunii Europene de Gimnastică privind eliminarea tuturor restricţiilor şi restabilirea deplină în drepturi a sportivilor ruşi, potrivit aceleiaşi surse. Oficialul rus a afirmat că menţinerea restricţiilor a fost impusă de primarul local sub pretextul declaraţiilor privind combaterea „statului agresor" şi că nici organizatorii, nici autorităţile nu au îndrăznit să i se opună „acestui politician local, care, se pare, a decis să-şi sporească astfel propriul prestigiu", conform comunicatului citat.

Zaharova a calificat situaţia drept un efect al „rusofobiei cultivate în România în toţi aceşti ani", apreciind că România „ar trebui să fie privată de dreptul de a candida pentru organizarea unor competiţii internaţionale de anvergură", potrivit aceleiaşi surse. Mesajul s-a încheiat cu un avertisment explicit: „Partea rusă nu va lăsa această situaţie fără consecinţe", conform Ambasadei Rusiei în România.

Echipa naţională rusă de gimnastică ritmică anunţase vineri retragerea de la competiţie, invocând „încălcări grave ale regulilor de competiţie din partea organizatorilor", potrivit biroului de presă al Federaţiei Ruse de Gimnastică, citat de News.ro.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.06.2026, 11:21)

    Sportivi ruși au avut timp să realizeze că trebuie să fie altfel de sportivi. :

    Rusofobia e normală. Dezgustul față de carnivori e... similar. : 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 28.06.2026, 11:21)

      cuantibali... :

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  cel putin doua generatii (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 28.06.2026, 12:56)

      de aici incolo ii vor huli pe acesti criminali. ei au interzis in Europa.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 28.06.2026, 12:58)

    l-a mîncat în cur pe Boc? ei, acum e vedetă. însemnele naționale ale Rusiei nu se folosesc în competiții din deciziile federației internaționale. boc nu se uita la televizor, e prea mare.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

26 iunie
Ediţia din 26.06.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2390
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5912
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6838
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0731
Gram de aur (XAU)Gram de aur598.3364

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb