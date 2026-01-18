Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Zelenski: ”Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei”

S.B.
Internaţional / 18 ianuarie, 09:35

Zelenski: ”Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei”

Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodîmîr Zelenski, în contextul în care Kremlinul continuă să încerce să forţeze Ucraina să capituleze prin paralizarea reţelei sale energetic, informează news.ro.

„Nu vedem nicio dorinţă din partea agresorului de a respecta vreun acord sau de a pune capăt războiului”, a spus preşedintele ucrainean.

„Dimpotrivă, există numeroase informaţii privind pregătiri pentru noi lovituri ruseşti asupra sectorului nostru energetic şi infrastructurii, inclusiv asupra instalaţiilor şi reţelelor care deservesc centralele nucleare. Fiecare astfel de atac rusesc asupra sectorului energetic, în plină iarnă aspră, slăbeşte şi subminează eforturile statelor-cheie - în special ale Statelor Unite - de a pune capăt acestui război”. a declarat el.

Zelenski a făcut aceste declaraţii după o informare primită de la şeful serviciului ucrainean de informaţii militare, Oleh Ivaşcenko - recent numit în locul lui Kirîlo Budanov, care a fost desemnat şef al administraţiei prezidenţiale. Budanov a confirmat sâmbătă sosirea sa în Statele Unite pentru a discuta propuneri de pace. El, împreună cu negociatorii ucraineni Rustem Umerov şi Davîd Arakhamia, urmează să se întâlnească cu emisarul american Steve Witkoff, cu Jared Kushner şi cu secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a precizat Budanov.

Zelenski a însărcinat delegaţia ucraineană de la discuţiile din Miami să finalizeze propunerile privind garanţiile de securitate şi redresarea economică. Dacă oficialii americani le vor aproba, SUA şi Ucraina ar putea semna un acord săptămâna viitoare, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, potrivit lui Zelenski.

Totuşi, Rusia nu a dat niciun semn că ar accepta un acord de pace fără ca întreaga regiune Donbas să fie cedată, pentru început.

Atacurile ruseşti au ucis cel puţin două persoane şi au rănit altele în regiunea Harkiv sâmbătă, au anunţat autorităţile regionale.

Un atac care a avariat o instalaţie de infrastructură critică din districtul industrial al oraşului Harkiv ar putea afecta grav alimentarea cu energie şi încălzirea, a declarat primarul Ihor Terehov, menţionând că sistemul energetic „funcţionează constant la limită”. O persoană a fost rănită în acel atac.

Un alt atac asupra unei locuinţe din Harkiv a ucis o femeie de 20 de ani şi a rănit alte persoane. În satul Borivske, o femeie de 52 de ani a fost ucisă după ce o dronă a lovit o staţie de transport public, au precizat procurorii. În regiunea Sumî, serviciile de urgenţă au anunţat că un atac aerian asupra unui cartier rezidenţial a rănit trei femei şi un copil de şapte ani şi a avariat 15 clădiri de locuinţe.

Rusia a lovit infrastructura energetică din regiunile Kiev şi Odesa în noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunţat Ministerul Energiei. Peste 20 de localităţi din regiunea Kiev au rămas fără curent electric.

Zelenski a declarat că Ucraina trebuie să intensifice importurile de electricitate şi achiziţia de echipamente suplimentare de la parteneri. Oficialii au cerut companiilor energetice de stat Ukrzaliznîţia, Naftogaz şi Ukroboronprom să achiziţioneze de urgenţă energie electrică care să acopere cel puţin 50% din consum, potrivit ministrului energiei, Denîs Şmîhal.

Şmîhal a anunţat că Lituania va furniza Ucrainei echipamente suplimentare de producere a energiei pentru Kiev şi regiunile cel mai grav afectate, după ce a livrat deja echipamente pentru reparaţii de urgenţă la centralele pe cărbune şi nucleare. „În plus, am primit peste 2.000 de panouri solare, diverse echipamente şi utilaje de la prietenii noştri lituanieni”, a spus Şmîhal.

„Lituania a contribuit cu 5,7 milioane de euro la fondul de sprijin energetic al Ucrainei... Nu există nicio centrală electrică în Ucraina care să nu fi fost lovită de atacurile ruseşti. Lucrătorii din sectorul energetic ucrainean continuă să repare non-stop şi să redea electricitatea populaţiei”, a precizat el.

