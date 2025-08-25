Zelenski a discutat cu emisarul american Keith Kellogg despre sancţiuni şi garanţii de securitate pentru Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că a discutat cu emisarul american Keith Kellogg despre potenţiale sancţiuni şi alte mijloace de presiune asupra Rusiei, relatează presa internaţioanlă.

„Am avut o întâlnire bună cu trimisul special al preşedintelui Statelor Unite, generalul Keith Kellogg”, a scris Zelenski pe reţelele de socializare.

„Am discutat despre cum îi putem influenţa pe ruşi, cum îi putem forţa să se angajeze în negocieri reale şi să pună capăt războiului. Sancţiuni, tarife - totul trebuie să rămână pe ordinea de zi. Suntem pregătiţi să discutăm într-un format de lideri. Este nevoie de asta pentru rezolvarea chestiunilor cheie”, a adăugat liderul ucrainean.

Zelenski a precizat că Washingtonul şi Kievul lucrează la garanţii de securitate pe care Ucraina le-a cerut partenerilor occidentali pentru a preveni viitoare atacuri ruseşti, în cazul unui acord de pace. El a declarat că se aşteaptă ca principalele elemente ale acestor garanţii să fie conturate „în curând”.

„Kievul apreciază disponibilitatea Statelor Unite de a face parte din arhitectura de securitate a Ucrainei”, a subliniat Zelenski, menţionând importanţa cooperării în domeniul achiziţiilor de arme, precum şi al dezvoltării şi vânzării de drone.

Obţinerea unui acord privind garanţiile de securitate se anunţă însă dificilă. Occidentul a discutat opţiuni care variază de la o clauză de securitate colectivă inspirată de Articolul 5 NATO până la desfăşurarea unui contingent militar în Ucraina sau sprijin logistic şi militar. Moscova respinge categoric aceste variante, insistând ca cererile sale să fie luate în considerare.

Vizita lui Keith Kellogg la Kiev a avut loc în weekend, cu prilejul sărbătoririi independenţei Ucrainei, invadată de Rusia în 2022.