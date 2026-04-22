AFP: Michelle Bachelet speră că lumea este pregătită pentru o femeie la conducerea ONU

Fosta preşedintă chiliană Michelle Bachelet, candidată la funcţia de secretar‑general al ONU, şi‑a exprimat marţi speranţa că lumea este în sfârşit „pregătită” pentru o femeie în această poziţie, transmite AFP.

De la înfiinţarea Naţiunilor Unite, toţi cei nouă secretari generali au fost bărbaţi, iar numeroase state susţin de ani buni numirea unei femei, notează agenţia.

După o audiere de trei ore în faţa statelor membre, Bachelet a declarat presei că, dacă ar fi politicoasă, ar spune că lumea nu era pregătită anterior, dar că speră că acum este, potrivit relatării AFP.

„Ar fi un semnal foarte bun... Ar da speranţă multor oameni”, a adăugat candidata, citată de aceeaşi sursă.

Într‑o lume afectată de războaie, Bachelet a îndemnat statele membre să reconstruiască încrederea în ONU şi să continue reforma organizaţiei, în contextul crizei politice şi financiare, conform publicaţiei.

Ea a pledat pentru un secretar‑general „prezent pe teren”, care să fie „vocea moralităţii” şi capabil să îşi exprime punctul de vedere chiar şi sub presiunea statelor puternice, arată relatarea AFP.

Bachelet a recunoscut însă că nu deţine o „formulă magică” pentru a depăşi paralizia Consiliului de Securitate în dosarele sensibile, a mai notat agenţia.

Întrebată ce o recomandă pentru a succede lui Antonio Guterres la 1 ianuarie 2027, candidata, în vârstă de 74 de ani, a insistat asupra „vastei sale experienţe” şi a respins comentariile legate de vârstă, potrivit AFP.

Tot marţi, audiat la rândul său, Rafael Grossi a subliniat necesitatea ca viitorul secretar‑general să fie „cu adevărat” prezent pe teren, declaraţie consemnată de aceeaşi sursă.

Alţi candidaţi, printre care Rebeca Grynspan din Costa Rica şi Macky Sall din Senegal, urmează să fie audiaţi miercuri, în cursa pe care preşedinta Adunării Generale, Annalena Baerbock, a descris‑o drept „una dintre cele mai grele meserii din lume”, relatează AFP.