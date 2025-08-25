Alexandru Muraru: ”PSD pune frână reformelor”

”PSD pune frână reformelor”, declară la RFI vicepreşedintele PNL Alexandru Muraru. Liderul PNL Iaşi critică de asemenea atitudinea conflictuală a colegilor de coaliţie de la USR, transmite RFI.

”Acest tip de a face acest joc de opoziţie din interiorul Guvernului este nociv pentru imaginea Executivului, pentru stabilitatea coaliţiei şi pentru accelerarea reformelor”, afirmă el.

Alexandru Muraru comentează situaţia din coaliţie: ”Există o anumită problemă în continuare în coaliţie în ceea ce priveşte anumite blocaje şi un anumit tip de abordare. Dacă PNL a demonstrat că este consecvent, că având în vedere că are primul-ministru, pune pe primul plan modernizarea, din păcate, în anumite momente, PSD a ales să fie prudent până la blocaj, ceea ce încetineşte ritmul reformelor”.