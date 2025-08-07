Kremlin, negocieri de pace : Putin şi Trump se vor întâlni în zilele următoare

Preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump se vor întâlni în următoarele zile, a anunţat joi consilierul de la Kremlin, Iuri Uşakov, aceasta urmând să fie prima întâlnire la vârf între liderii celor două ţări din 2021 încoace, relatează Reuters, de la care precizăm următoarele.

Anunţul vine la o zi după ce emisarul lui Trump, Steve Witkoff, a purtat discuţii cu Putin, în încercarea de a obţine un progres în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina. Trump a ameninţat cu sancţiuni noi împotriva Rusiei şi a ţărilor care îi cumpără exporturile dacă nu se ajunge la un acord.

„La propunerea părţii americane, s-a ajuns în esenţă la un acord pentru a organiza o întâlnire bilaterală la cel mai înalt nivel în zilele următoare, adică o întâlnire între preşedintele Vladimir Putin şi Donald Trump”, a declarat Uşakov.

„Acum începem pregătirile concrete împreună cu colegii noştri americani”, a transmis agenţia Interfax, citându-l pe Uşakov.

El a mai spus că locul summitului a fost deja stabilit, dar va fi anunţat ulterior. Putin urmează să se întâlnească joi cu preşedintele Emiratelor Arabe Unite - o locaţie pe care unele surse o indicau anterior ca posibil loc al întâlnirii.