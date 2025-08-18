Nicuşor Dan: "Rusia nu îşi doreşte pacea!”

Preşedintele Nicuşor Dan spune că a discutat în cadrul Coaliţiei pentru Voinţă despre importanţa susţinerii Ucrainei şi presiunea economică asupra Rusiei, pentru a o forţa să aibă negocieri echitabile care să conducă la o pace durabilă.

„Rusia nu îşi doreşte pacea! În cadrul Coaliţiei pentru Voinţă am discutat despre cât de important este să oferim sprijin Ucrainei şi să exercităm presiune economică asupra Rusiei pentru ca negocierile care vor urma să fie cât mai echitabile”, a scris Nicuşor Dan pe Instagram.