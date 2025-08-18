Nicuşor Dan: "Rusia nu îşi doreşte pacea!”

Preşedintele Nicuşor Dan spune că a discutat în cadrul Coaliţiei pentru Voinţă despre importanţa susţinerii Ucrainei şi presiunea economică asupra Rusiei, pentru a o forţa să aibă negocieri echitabile care să conducă la o pace durabilă.
„Rusia nu îşi doreşte pacea! În cadrul Coaliţiei pentru Voinţă am discutat despre cât de important este să oferim sprijin Ucrainei şi să exercităm presiune economică asupra Rusiei pentru ca negocierile care vor urma să fie cât mai echitabile”, a scris Nicuşor Dan pe Instagram.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 16:21)
voi dati Romania rusilor fara un foc de arma.
prin prostie. prin speriatul populatiei cu declaratii belicoase. prin deficite.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 16:27)
Ce Presedinte minunat,
CCR trebuie sa schimbe legislatia,
ca Nicuor sa fie Presedintele Romaniei,PE VIATA,
ca doar romanii,merita tot ce e mai bun.