Peiu: criza politică va dura până în 2028, iar majorităţile nu pot fi decât punctuale şi transparente

Analistul Petrisor Peiu a publicat luni seară un comentariu politic pe Facebook în care formulează mai multe concluzii după eşecul învestirii Guvernului Veştea, conform postării citate.

Peiu apreciază că actuala criză politică este mult mai amplă decât s-a anticipat şi că va persista până în 2028 sau până la alegeri anticipate, care sunt, în opinia sa, mai aproape decât oricând, potrivit aceleiaşi surse. El consideră că, în contextul acestui conflict puternic, majorităţile parlamentare nu pot fi decât punctuale şi transparente, că a trecut vremea aranjamentelor de culise şi a cumpărării de voturi individuale şi că tipul de politician „combinator", sforicar - pe care îi numeşte explicit pe Ciolacu şi Veştea -, nu mai are loc în peisajul politic actual, conform aceluiaşi mesaj.

O altă concluzie formulată de analist este că, fără alegeri anticipate, nu se poate imagina o majoritate pe termen scurt - maximum şase luni - cu obiective clare şi puţine, potrivit aceleiaşi surse. Peiu avertizează că dacă Nicuşor Dan sau partidele PSD, PNL, UDMR şi USR vor continua să ignore şi să jignească opoziţia, vor pierde nu doar alegerile şi guvernarea viitoare - pe care, oricum, nu le mai pot câştiga -, ci şi orice urmă de aparenţă democratică, conform postării citate.

Analistul deschide mesajul cu un citat din Hamlet, în care Polonius îl îndeamnă pe fiul său Laertes să fie fidel faţă de sine însuşi, ca premisă pentru a nu putea fi neloial faţă de alţii, potrivit aceleiaşi surse.