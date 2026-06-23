Peiu: criza politică va dura până în 2028, iar majorităţile nu pot fi decât punctuale şi transparente

Analistul Petrisor Peiu a publicat luni seară un comentariu politic pe Facebook în care formulează mai multe concluzii după eşecul învestirii Guvernului Veştea, conform postării citate.
Peiu apreciază că actuala criză politică este mult mai amplă decât s-a anticipat şi că va persista până în 2028 sau până la alegeri anticipate, care sunt, în opinia sa, mai aproape decât oricând, potrivit aceleiaşi surse. El consideră că, în contextul acestui conflict puternic, majorităţile parlamentare nu pot fi decât punctuale şi transparente, că a trecut vremea aranjamentelor de culise şi a cumpărării de voturi individuale şi că tipul de politician „combinator", sforicar - pe care îi numeşte explicit pe Ciolacu şi Veştea -, nu mai are loc în peisajul politic actual, conform aceluiaşi mesaj.
O altă concluzie formulată de analist este că, fără alegeri anticipate, nu se poate imagina o majoritate pe termen scurt - maximum şase luni - cu obiective clare şi puţine, potrivit aceleiaşi surse. Peiu avertizează că dacă Nicuşor Dan sau partidele PSD, PNL, UDMR şi USR vor continua să ignore şi să jignească opoziţia, vor pierde nu doar alegerile şi guvernarea viitoare - pe care, oricum, nu le mai pot câştiga -, ci şi orice urmă de aparenţă democratică, conform postării citate.
Analistul deschide mesajul cu un citat din Hamlet, în care Polonius îl îndeamnă pe fiul său Laertes să fie fidel faţă de sine însuşi, ca premisă pentru a nu putea fi neloial faţă de alţii, potrivit aceleiaşi surse.
Opinia Cititorului ( 6 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 09:00)
In 2029, dupa ce ia HAUR majoritatea intram in incapacitate de plata si o sa avem guvern FMI
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 09:11)
pai si ce e rau in asta ? un guvern de tehnocrati e cel mai bun. fiecare stie ce are de facut.
1.2. Cât mai tine santaju asta ? (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de Anonim în data de 23.06.2026, 09:40)
Cât mai tine santaju asta ?
Hai sa nu mai facem alegeri atunci, sa chemăm FMI_u sa conducă țara!!
1.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 10:51)
Ridicol!Stie ce are de facut la el in baie.In practica nu poate face nimic.Daca coalitii ultra-majoritare sunt nefunctionale,cum ar putea fi niste insi care abia nimeresc biroul si nu primesc nici cheia de la WC?
2. Comentariu eliminat conform regulamentului
(mesaj trimis de Redacţia în data de 23.06.2026, 09:38)
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3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 13:17)
Pe buna dreptate se spune ca Peiu si Dungaciu au fost adusi pentru a schimba fata AUR, pentru a-l face un partid mai usor de acceptat si de altii decat electoratul lor. Ieri, la sedinta de vot, Peiu a tinut un discut coerent fara sa citeasca, apoi pozitia lui fata de sustinerea lui Vestea (cel putin cea publica) a fost pragmatica si onesta. La fel, ceea ce spune ca AUR sunt mai aproape de PNL din punct de vedere al viziunii economice. Pe mine aceste Peiu ma convinge - din pacate (sau din fericire), cat timp sunt Simion, Dungaciu si PI PErea in acel partid, nu e suficient Peiu ca sa imi schimbe pozitia despre AUR.