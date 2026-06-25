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România achiziţionează primele sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD

L.B.
Politică / 25 iunie, 12:25

România achiziţionează primele sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat miercuri pe Facebook semnarea contractului privind achiziţia primelor sisteme antiaeriene SHORAD-VSHORAD destinate protecţiei împotriva ameninţărilor aeriene, conform postării oficiale citate.

Un sistem SHORAD/VSHORAD este un „scut" de apărare antiaeriană de proximitate care detectează şi distruge ameninţările aeriene înainte ca acestea să ajungă la ţinta protejată, constituind ultimul strat de protecţie care opreşte o ameninţare aeriană înainte de a produce pagube, potrivit aceluiaşi mesaj. Miruţă a subliniat că ameninţările actuale nu mai vin doar de la avioane sau elicoptere, ci şi de la drone, muniţii şi rachete de mici dimensiuni sau aeronave care zboară la joasă altitudine - ţinte greu de interceptat de sistemele mari, concepute pentru distanţe mai mari, conform postării citate.

Acordul-cadru prevede semnarea a trei contracte subsecvente prin care vor fi achiziţionate în total şase sisteme integrate antiaeriene SHORAD-VSHORAD, un sistem de instruire şi învăţământ, un sistem de simulare pentru verificarea şi evaluarea operatorilor VSHORAD, şase sisteme SHORAD şi şase sisteme VSHORAD, inclusiv muniţie, instruire şi sprijin logistic, potrivit aceluiaşi mesaj. Valoarea totală a achiziţiei este de 10,33 miliarde de lei fără TVA, echivalentul a aproximativ 2,038 miliarde de euro fără TVA, conform postării oficiale.

Miruţă a precizat că programele de înzestrare ale Armatei Române au avansat prea lent ani de zile, iar contractele semnate sunt acum în implementare, capacităţile de care militarii români au nevoie în teren urmând să devină realitate, potrivit aceleiaşi surse.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de prostul scolii în data de 25.06.2026, 13:41)

    sa nu ti mai vad mecla de smecher,sa va duceti la tomberon,impreuna cu crit!

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