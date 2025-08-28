280.000 de persoane şi-au testat cunoştinţele pe platforma „Siguranţa online” a Băncii Transilvania

Banca Transilvania a anunţat că peste 280.000 de persoane şi-au testat cunoştinţele despre siguranţa digitală pe platforma „Siguranţa online” în perioada februarie-august 2025, confom unui comunicat al băncii. În total, testul a fost completat de 365.000 de ori, cu un record de 12.000 de participanţi într-o singură zi.

Cele mai multe dificultăţi au apărut la întrebările referitoare la situaţii de fraudă online, cum ar fi identificarea informaţiilor necesare pentru a primi bani în cont, recunoaşterea apelurilor false în care presupuşi angajaţi ai băncii solicită instalarea unor aplicaţii de control la distanţă sau cererea de date personale şi bancare sub pretextul actualizării informaţiilor. În toate aceste cazuri, răspunsul corect, potrivit instituţiei, este refuzul solicitării, întreruperea convorbirii şi anunţarea Băncii Transilvania la numărul dedicat 0264 30 80 55.

Platforma Siguranţa online rămâne deschisă tuturor celor interesaţi şi oferă resurse de educaţie digitală şi financiară, menite să sprijine prevenirea fraudelor şi formarea unor comportamente sigure în mediul online.