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„Arme nucleare digitale” - CIA pune inteligenţa artificială în zona riscurilor extreme

O.D.
Internaţional / 2 iulie

„Arme nucleare digitale” - CIA pune inteligenţa artificială în zona riscurilor extreme

English Version

Directorul Agenţiei Centrale de Informaţii a SUA (CIA), John Ratcliffe, a declarat că cele mai avansate modele de inteligenţă artificială pot fi comparate cu „arme nucleare digitale”, într-o formulare care reflectă îngrijorările tot mai mari ale serviciilor de informaţii americane privind evoluţia AI, transmite AFP. Vorbind în cadrul unei conferinţe organizate de AWS (divizia de cloud computing a Amazon), Ratcliffe a afirmat că Statele Unite se confruntă cu adversari care încearcă să „fure şi să manipuleze avansul Americii” în domeniul tehnologiilor emergente. În acest context, şeful CIA a anunţat o reorganizare instituţională orientată mai puternic către securitatea cibernetică, pe care a descris-o drept „un scut” menit să protejeze infrastructurile critice ale SUA.

Presiune geopolitică în jurul AI

Declaraţiile vin pe fondul intensificării competiţiei globale în domeniul inteligenţei artificiale, considerată tot mai mult un element strategic similar armamentului clasic sau nuclear. Potrivit lui Ratcliffe, impactul potenţial al AI asupra securităţii naţionale justifică un nivel de control şi supraveghere fără precedent, inclusiv în ceea ce priveşte accesul la modelele avansate.

Restricţii şi controverse în industria AI

În paralel, autorităţile americane au impus recent restricţii asupra accesului la unele modele AI dezvoltate de companii private. În iunie, Washingtonul a obligat compania Anthropic să limiteze accesul la două dintre cele mai avansate modele ale sale, „Mythos 5” şi „Fable 5”, sub incidenţa unor măsuri de control al exporturilor. Decizia a reprezentat o premieră, fiind pentru prima dată când un guvern intervine direct pentru a restricţiona distribuţia unui model AI de vârf. Ulterior, accesul la „Mythos 5” a fost parţial relaxat, fiind permis doar unui cerc restrâns de parteneri americani, în timp ce „Fable 5” rămâne indisponibil publicului.

OpenAI şi noul cadru de autorizare

În aceeaşi perioadă, OpenAI a lansat modelul GPT-5.6 într-un regim de acces limitat, cu un nou mecanism de validare guvernamentală pentru partenerii autorizaţi, marcând o schimbare importantă în modul de distribuţie a tehnologiilor AI avansate. Aceste evoluţii sugerează o tendinţă clară: inteligenţa artificială de ultimă generaţie nu mai este tratată doar ca un produs comercial, ci ca o tehnologie cu implicaţii directe asupra securităţii globale.

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