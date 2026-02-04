Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Abrudean în SUA: "România, aliat puternic şi partener solid al SUA"

O.S.
Politică / 4 februarie, 18:12

Sursa foto:Facebook/Mircea Abrudean

România rămâne un aliat puternic şi de încredere în NATO, iar parteneriatul strategic cu SUA este solid, a declarat miercuri preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, aflat în Statele Unite la Forumul Interparlamentar de Securitate, conform Agerpres.

"Am luat cuvântul la Forumul Parlamentar de Securitate, organizat în Congresul SUA, în faţa reprezentanţilor ţărilor NATO, parlamentari, experţi, foşti şefi de stat şi conducători ai instituţiilor esenţiale pentru securitate şi apărare, precum OSCE. În discursul meu, am subliniat câteva idei cheie: România se află la intersecţia istoriei şi geografiei, iar poziţia noastră pe Flancul Estic ne obligă să ne apărăm propria siguranţă, dar şi securitatea întregii Alianţe”, a transmis Mircea Abrudean pe Facebook, potrivit sursei.

Preşedintele Senatului a declarat că România va creşte investiţiile în industria naţională de apărare, valorificând instrumentele europene şi parteneriatul solid cu SUA, precum şi cele mai avansate tehnologii, a relatat sursa.

"Ne-am angajat să creştem contribuţia pentru apărare la 5% din PIB până în 2035 şi menţinem acest obiectiv. Parteneriatul strategic cu SUA consolidează securitatea naţională, iar strategia de apărare adoptată de Parlament include Statele Unite ca pilon esenţial al securităţii noastre”, a precizat Abrudean, informează sursa. El a subliniat că România garantează apărarea în Marea Neagră şi sprijină stabilitatea vecinilor, subliniază sursa menţionată anterior.

"Garantăm securitatea în regiunea Mării Negre. Asigurăm controlul spaţiului aerian, acţionând ferm împotriva dronelor şi a încălcărilor ilegale, şi menţinem siguranţa maritimă, prin Grupul Operativ pentru Contramăsuri împotriva Minelor, creat împreună cu Bulgaria şi Turcia. De asemenea, susţinem vecinii puternici, oferind sprijin Ucrainei şi Republicii Moldova”, a transmis Abrudean, relatează Agerpres.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, participă între 3 şi 6 februarie la Forumul Interparlamentar de Securitate de la Washington DC, SUA, a menţionat sursa.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 19:10)

    cum ziceam, alesii nici n-au inceput bine munca ca s-au si dus in vacante de lux exotice de serviciul, asa se fura banii, un modus operandi.

    aici se duc banii dvs din taxe si impozite - la un ratat ardelean ambrudan sluga lui bolojanus pe zbor dus intors la clasa bussines pentru intreaga suita de prosti, vreo 20 la numar.

    minciunile ca lucreaza curg garla, la fel si nota de plata pentru noi. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

04 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 februarie

