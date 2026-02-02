Abrudean: "Prezenţă fizică la plen obligatorie pentru senatori"

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că, începând cu această sesiune, şedinţele de plen se vor desfăşura cu prezenţă fizică a senatorilor, iar cei care nu participă vor fi consideraţi absenţi şi sancţionaţi conform regulamentului, conform Agerpres.

"Decizia Biroului Permanent este ca şedinţele Senatului să se desfăşoare cu prezenţă fizică, o responsabilitate pe care ne-am asumat-o. Toţi senatorii trebuie să fie prezenţi la plen, iar cei care nu participă vor fi consideraţi absenţi şi sancţionaţi conform regulamentului”, a declarat Abrudean, întrebat despre modul de monitorizare a prezenţei la şedinţele în plen, potrivit sursei menţionate anterior.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunţat că, începând cu prima sesiune ordinară din februarie 2026, şedinţele de plen se vor desfăşura exclusiv cu prezenţă fizică, a relatat Agerpres.

Până la sesiunea precedentă, senatorii puteau participa online la majoritatea şedinţelor de plen şi îşi puteau exprima votul pe tabletă, printr-o aplicaţie specială, a informat sursa.