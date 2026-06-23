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Adrian Veştea a demonstrat că poţi pierde şi când PSD te place

George Marinescu
Politică / 23 iunie, 11:05

Adrian Veştea a demonstrat că poţi pierde şi când PSD te place

Într-o ţară normală, un candidat la funcţia de prim-ministru care nu demonstrează anvergură intelectuală, experienţă politică de nivel naţional, capacitate de negociere şi viziune strategică ar avea o problemă serioasă încă din momentul în care i-ar fi rostit numele pentru cea mai importantă funcţie executivă din stat. Într-o ţară normală, lipsa de substanţă politică şi profesională ar fi suficientă pentru a bloca o asemenea candidatură înainte de a ajunge în Parlament.

În România, însă, lucrurile funcţionează adesea după reguli diferite. Adrian Veştea nu a picat la votul de învestitură din cauză că este considerat de mulţi drept un politician insuficient pregătit pentru funcţia de premier, nu din cauză că nu a convins, că nu posedă competenţele necesare unei asemenea responsabilităţi şi nici deoarece a lăsat impresia că funcţia îl depăşeşte. A picat pentru că a reuşit performanţa aproape imposibilă de a nemulţumi toate partidele importante, cu excepţia PSD. Să nu obţii voturile necesare, adică să pierzi chiar şi atunci când PSD te place sau mimează că te place, arată dimensiunea prea mică a unui astfel de om politic.

Aceasta este adevărata ironie a episodului. Dacă Adrian Veştea ar fi fost judecat exclusiv după nivelul de pregătire perceput pentru funcţia de prim-ministru, ar fi trebuit să aibă probleme încă dinainte de desemnare. Numai că politica românească nu mai operează de mult după criteriul competenţei. Dacă ar fi funcţionat astfel, multe dintre figurile care au ocupat poziţii-cheie în ultimele decenii nu ar fi trecut nici de primul interviu pentru o funcţie de conducere într-o companie privată de dimensiuni medii.

În schimb, Veştea a căzut victimă unui păcat mult mai grav în ochii politicienilor: şi-a pierdut susţinătorii înainte de a obţine puterea. A reuşit să transforme o candidatură fragilă într-o aventură politică lipsită de sprijin aproape din toate direcţiile.

Prima demonstraţie de judecată politică discutabilă a fost modul în care a gestionat propria desemnare. Potrivit informaţiilor apărute în spaţiul public, Adrian Veştea a purtat discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan privind posibilitatea de a deveni premier fără ca partidul să fie pregătit pentru un asemenea scenariu, cu multe zile înainte ca şeful statului să anunţe de la Cotroceni desemnarea sa. În politică, mai ales într-un partid precum PNL, nimeni nu ajunge întâmplător candidat la funcţia de prim-ministru. Astfel de operaţiuni necesită pregătire, consultări şi consolidarea sprijinului intern. Veştea a părut să creadă că poate construi totul ulterior, după ce va primi nominalizarea. Este o concepţie care funcţionează foarte rău în realitatea parlamentară.

Mai grav, în loc să îşi consolideze relaţia cu propriul partid, a început să negocieze cu PSD. Aici situaţia capătă accente aproape absurde. PSD era tocmai partidul care contribuise decisiv la căderea guvernului Bolojan, guvern condus de liderul PNL, adică de şeful propriului său partid. Mai mult, şi l-a luat ca mediator sau susţinător pe nelipsitul Marian Neacşu, un pesedist care a avut cazier judiciar şi care acum îşi dorea funcţia de ministru de interne în Cabinetul Veştea. În mod normal, un politician care aspiră la conducerea Executivului încearcă să demonstreze loialitate faţă de formaţiunea care l-a propulsat. Adrian Veştea a ales exact drumul invers. A transmis semnalul că este dispus să construiască majorităţi împreună cu cei care tocmai loviseră în conducerea propriului partid.

Nu este greu de înţeles de ce acest comportament a stârnit suspiciuni şi iritare în interiorul PNL. În definitiv, dacă un politician este dispus să negocieze cu adversarii liderului său înainte de a obţine funcţia, ce garanţii oferă că va rămâne fidel partidului după ce va ajunge la Palatul Victoria?

USR şi UDMR au privit, la rândul lor, cu rezervă întreaga operaţiune. Ambele formaţiuni au ales să se poziţioneze de partea PNL, nu de partea lui Veştea. Iar aceasta spune mai multe decât orice analiză. În politică, oamenii votează uneori împotriva unui candidat nu pentru că îl detestă, ci pentru că nu au încredere în proiectul pe care îl propune. Când două partide care ar fi putut deveni aliaţi preferă să se alinieze cu partidul tău împotriva ta, problema nu mai este la ele.

A urmat apoi episodul aproape neverosimil al insistării pentru votul de învestitură. La un moment dat devenise evident că nu va avea numărul de voturi necesar pentru învestitură. Toată lumea ştia. Parlamentarii ştiau. Liderii politici ştiau. Jurnaliştii ştiau. Probabil şi personalul tehnic al Parlamentului ştia. Singurul care părea dispus să continue marşul către zid era chiar candidatul Adrian Veştea. Asta presupune o încăpăţânare maladivă, o lipsă de logică, mai ales când evidenţele din jur arată că nu ai dreptate. Există o limită fină între perseverenţă şi incapacitatea de a accepta realitatea. Un lider politic matur ştie când să continue şi când să se retragă pentru a evita o înfrângere inutilă. Veştea a ales să meargă înainte, transformând un eşec previzibil într-un spectacol public al neputinţei politice.

Peste toate acestea s-a suprapus şi episodul negocierilor cu AUR. Chiar Adrian Veştea a declarat că nu primise un mandat din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru asemenea discuţii. Cu alte cuvinte, omul care încerca să formeze un guvern negocia în afara limitelor mandatului său politic. Iar rezultatul a fost previzibil. AUR s-a declarat nemulţumită de programul de guvernare şi nu şi-a oferit susţinerea pentru Cabinetul Veştea.

Aşadar, bilanţul este remarcabil. PNL era nemulţumit. USR şi UDMR s-au poziţionat alături de PNL. AUR s-a declarat nemulţumită de program. Singurul partid care părea să privească favorabil candidatura era PSD. Pentru un politician provenit din PNL, aceasta este aproape definiţia unui dezastru strategic.

De aceea, explicaţia eşecului său trebuie căutată în primul rând în incapacitatea de a construi sprijin politic, nu în dezbaterea despre competenţă. Ceea ce nu înseamnă că problema competenţei nu există. Dimpotrivă.

Cazul Veştea scoate la lumină o problemă mai profundă a politicii româneşti: standardele alarmant de scăzute pe care partidele le aplică atunci când selectează oameni pentru funcţii de maximă responsabilitate. România pare condamnată să oscileze între mediocritate şi improvizaţie, între lideri care nu inspiră suficientă încredere şi partide care confundă disciplina internă cu meritocraţia.

Comparaţia cu Viorica Dăncilă apare aproape inevitabil. Nu pentru că cei doi ar avea trasee identice, ci pentru că amândoi au devenit simboluri ale aceleiaşi boli politice: promovarea unor persoane care nu reuşesc să convingă că deţin anvergura intelectuală şi politică necesară funcţiei pe care o revendică. Se schimbă numele, se schimbă partidul, se schimbă contextul, însă senzaţia că România este administrată de oameni aflaţi peste nivelul lor de competenţă rămâne constantă.

Poate că adevărata tragedie nu este că Adrian Veştea a pierdut votul de învestitură. Adevărata tragedie este că nimeni nu s-a întrebat suficient de serios, înainte de acel vot, nici măcar preşedintele Nicuşor Dan înainte de desemnare, dacă Adrian Veştea era cu adevărat omul potrivit pentru funcţie. Într-o democraţie matură, această întrebare ar fi fost decisivă. În România, ea a devenit aproape secundară.

Veştea nu a căzut pentru că a fost considerat insuficient pregătit să conducă Guvernul României. A căzut pentru că a reuşit să-şi înstrăineze aproape toţi partenerii politici relevanţi. Iar acest lucru spune la fel de multe despre el cât spune şi despre starea actuală a clasei politice româneşti, o clasă care continuă să caute premieri nu printre cei mai capabili, ci printre cei disponibili. Iar rezultatul este că, periodic, România ajunge să dezbată nu care este cel mai bun candidat pentru Palatul Victoria, ci care dintre candidaţii slabi este cel mai puţin slab. Aceasta este adevărata măsură a crizei politice pe care o traversăm.

Opinia Cititorului ( 7 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 11:24)

    s-au vestejit toti trandafirii, ha ha ha

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    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 11:24)

    Pucistii au primit ce li se cuvenea dupa ce si-au tradat electoratul si colegii.

    Caracterele atat de mici nu sunt demne de a conduce o tara. 

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    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 11:44)

    S-a lasat ingropat de Nicusor :))) cum sa te lasi pe mana asa unuia, mare matematician de dat cu zarul, dupa ce ai fost atat timp in PNL , fara nici o problema?

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    1. 3.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 12:26)

      Vestea este adult, nu copil. A tradat cu buna stiinta si a primit ce I se cuvenea. Ba, mai clama si sefia pnlului.

      Mare magar!  

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    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 12:10)

    Individul a dat masura a ce poate produce scoala serviciilor ultimilor ani.Oameni-colet,luati dintr-un loc si pus in altul.Nu-s in stare ca macar sa taca inteligent?Altul la rand!Simbolistica e ca idiotul satului ajunge departe daca tace inteligent si nu face probleme livratorului de colete.

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    5.  Pentru că
    (mesaj trimis de Anonim în data de 23.06.2026, 12:20)

    Pentru că nu contează doar PSDu, contează "putinistii de la AUR"... ghinionu dreacu...

    Iar daca întrebăm țara, șoc și groaza, jumătate de țară e putinista... 

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    6.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 12:57)

    o scapat pnl ul de un psdist comunist. mare paguba, sa speram ca nu il vom mai vedea pe scena politica.

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