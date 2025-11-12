ADVERTORIAL Ce este gletul şi cum îl poţi folosi pentru un finisaj perfect la interior

Renovarea unui apartament sau a unei case presupune deseori obţinerea unor pereţi impecabil de netezi. Gletul reprezintă unul dintre materialele de bază, fie că îţi propui să aplici singur, fie că alegi să colaborezi cu o echipă de profesionişti. Acest articol te ajută să înţelegi ce este gletul, cum îl utilizezi corect şi ce tipuri să alegi, astfel încât să obţii o suprafaţă interioară atrăgătoare şi durabilă.

Gletul: definiţie şi utilitate în renovări

Gletul este un material sub formă de praf fin, pe bază de ipsos, ciment sau polimeri, care se amestecă cu apă şi se aplică pe pereţi sau tavane. Prin gletuire, corectezi defectele mici ale suprafeţei, acoperi porii şi pregăteşti pereţii pentru vopsire sau tapet. Practic, acest material uniformizează suprafaţa fină, după ce s-au aplicat straturile mai groase de tencuială.

Principalul avantaj al gletului constă în obţinerea unui suport neted, care reduce riscul apariţiei imperfecţiunilor după zugrăveală. În locuinţele din România, gletul se foloseşte atât în proiecte noi, cât şi pentru recondiţionarea pereţilor.

Tipuri de glet: caracteristici şi aplicabilitate

Pentru rezultate bune, alege tipul potrivit de glet în funcţie de suprafaţă, umiditate şi necesităţile de finisare. Iată principalele categorii:

- Gletul de încărcare (nivelare): Îl foloseşti ca prim strat pentru a elimina denivelările sau imperfecţiunile mai mari. Acest glet conţine de regulă ipsos şi se aplică în straturi de până la 5 mm. Nu se recomandă folosirea lui în camere cu nivel ridicat de umiditate (băi, bucătării).

- Gletul de finisare: Acest produs oferă textura netedă finală. De obicei, include ciment alb sau var, presupune aplicare în straturi subţiri (maxim 2 mm) şi asigură o suprafaţă plăcută la atingere. În încăperi cu aburi sau condens, poţi alege un produs special, cum este ct127, un glet de ciment proiectat pentru rezultate uniforme la interior.

- Gleturile speciale: Există variante pe bază de polimeri acrilici sau formule tip var-ipsos, care oferă beneficii precum rezistenţă la umiditate sau uscare rapidă. De obicei, costul lor este mai ridicat şi se folosesc pentru cerinţe specifice sau reparaţii punctuale.

Aplică mereu gletul de finisare peste cel de încărcare, dacă pereţii prezintă defecte vizibile. În zonele expuse la umiditate, consultă instrucţiunile de pe ambalaj şi foloseşte doar produse conforme standardelor de siguranţă.

Materiale şi instrumente pentru gletuire reuşită

Dacă vrei să pregăteşti singur pereţii, ai nevoie de:

- Materiale: gletul potrivit, amorsă, bandă pentru colţuri şi chit pentru eventuale reparaţii.

- Unelte: găleată, spatule, gletiere metalice (pentru aplicare), plase sau hârtie abrazivă (pentru şlefuire), mixer electric, pensulă sau trafalet (pentru amorsă).

- Echipamente de protecţie: mască, ochelari pentru praf, mănuşi.

Alege doar materiale certificate, respectă instrucţiunile producătorului şi nu omite echipamentele de protecţie.

Pregătirea pereţilor: paşi eficienţi înainte de aplicare

O bază curată şi bine pregătită ajută la rezistenţa finisajului. Urmează aceşti paşi:

1. Îndepărtează vopseaua, tapetul sau praful de pe suprafaţă.

2. Astupă fisurile şi găurile cu chit sau ipsos.

3. Montează colţare la muchiile expuse.

4. Aplică amorsa potrivită şi aşteaptă să se usuce complet.

Aceste etape previn dezlipirea stratului final de glet sau apariţia crăpăturilor. Dacă grăbeşti pregătirea, pot apărea probleme care afectează aspectul pereţilor.

Aplicarea corectă a gletului

Obţii o suprafaţă uniformă dacă respecţi ordinea şi modul de aplicare. Iată ce ai de făcut:

- Măsoară şi amestecă materialul cu apă, urmând indicaţiile de pe sac.

- Aplică mai întâi gletul de încărcare pentru nivelarea pereţilor (dacă aceştia au denivelări mari).

- După uscare, şlefuieşte uşor stratul cu hârtie abrazivă potrivită. Nu insista prea mult, deoarece rişti să subţiezi zonele netedite.

- Foloseşte apoi gletul de finisare, aplicându-l în straturi subţiri şi egale, pe cât de mult perete poţi lucra rapid.

- Lase fiecare strat să se usuce natural. Evită accelerarea cu aeroterme sau radiatoare.

- Şlefuieşte la final cu materiale fine până obţii suprafaţa dorită.

Respecţi astfel paşii ceruţi pentru uscare şi previi fisurarea.

Recomandări şi situaţii de evitat

Pentru rezultate bune, ţine cont de aceste sfaturi:

- Nu lucra la temperaturi sub 10°C sau peste 30°C şi evită umiditatea ridicată, care încetineşte uscarea şi afectează aderenţa.

- Foloseşte produse certificate pentru mediul interior, adaptate camerei (exemplu: ct127 pentru baie sau bucătărie).

- Dacă observi zone cu mucegai sau tencuiala cade, consultă un specialist înainte de a aplica gletul, deoarece acest material nu rezolvă defecţiunile structurale.

- Aplică întotdeauna straturi conform indicaţiilor; stratul prea gros se va fisura la uscare.

Aplică aceste reguli simple pentru a evita cele mai comune probleme apărute în timpul sau după lucrare.

Glet, tencuială, tinci - diferenţe utile

Cei trei termeni se folosesc frecvent, însă fiecare material are o aplicaţie diferită:

- Gletul: pentru netezire, aplicare în straturi subţiri, obţinerea suprafeţelor fine, gata de vopsit.

- Tencuiala: acoperă zidăria şi oferă nivelarea iniţială.

- Tinciul: tencuială aplicată în straturi subţiri, cu aspect texturat, folosită mai ales în spaţii tehnice sau rustice.

Pentru spaţii de locuit sau zone vizibile, utilizează gletul după ce ai aplicat tencuiala. În zone tehnice sau dacă urmăreşti o textură decorativă, tinciul poate fi mai potrivit.

Avantaje şi limitări ale gletului

Avantaje:

- Asigură o bază netedă pentru vopsea sau tapet.

- Uşurează şlefuirea şi corecţiile locale.

- Permite obţinerea unor finisaje de calitate, estetice şi uniforme.

Limitări:

- Nu rezolvă problemele structurale sau zonele cu umiditate excesivă.

- Necesită respectarea paşilor corecţi de pregătire şi aplicare pentru a evita fisurarea şi desprinderea.

- Unele tipuri nu se potrivesc camerelor cu umezeală sporită.

Respectarea normelor şi a siguranţei

Urmează instrucţiunile producătorilor pentru doze, timpi de uscare şi mod de aplicare. Foloseşte materiale certificate pentru construcţii şi alege produse conforme standardelor aflate în vigoare în România. Pentru camere de copii sau spaţii sensibile, verifică dacă materialul ales nu conţine substanţe dăunătoare sănătăţii.

Consultă specialişti (arhitecţi, proiectanţi, ingineri) atunci când ai de efectuat lucrări complexe sau dacă te confrunţi cu probleme de structură gravă.

Concluzie

Gletul contribuie la obţinerea unui finisaj de calitate în orice locuinţă, atunci când alegi corect tipul de material, respecţi paşii de pregătire şi aplici în condiţii adecvate. Fie că faci singur sau cu ajutorul profesioniştilor, un perete neted sporeşte valoarea casei şi creşte confortul la interior. Respectă recomandările de mai sus pentru a elimina riscurile şi pentru a păstra un rezultat durabil, sigur şi plăcut timp îndelungat.