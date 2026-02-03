Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ADVERTORIAL Genetica la MedLife: Cum ne ajută testele genetice să prevenim bolile şi să personalizăm tratamentele

Media-Advertising / 3 februarie, 17:55

Genetica la MedLife: Cum ne ajută testele genetice să prevenim bolile şi să personalizăm tratamentele

În ultimul deceniu, medicina a trecut printr-o transformare fundamentală: de la o abordare universală, bazată pe tratarea simptomelor, la una de precizie, centrată pe codul unic al fiecărui pacient. În centrul acestei revoluţii se află genetica. La MedLife, testele genetice nu reprezintă doar o investigaţie de laborator, ci o busolă care ghidează atât pacienţii, cât şi medicii către decizii informate, prevenţie eficientă şi tratamente cu rată mare de succes.

Ce este testarea genetică şi ce informaţii îţi oferă concret

Testele genetice analizează informaţia ADN a unei persoane pentru a identifica mutaţii sau variante genetice care pot influenţa sănătatea. Aceste teste pot detecta predispoziţii la afecţiuni precum diabetul, bolile cardiovasculare, anumite tipuri de cancer sau tulburările metabolice. Procesul implică recoltarea unei probe biologice, de obicei sânge sau salivă, care este apoi analizată în laboratoare.

Rezultatele oferă informaţii precise despre riscurile individuale, ceea ce permite medicilor să recomande strategii preventive sau terapii personalizate.

Când este indicată testarea genetică

Medicii pot recomanda testarea genetică în situaţii precum:

- existenţa unui istoric familial relevant, de exemplu mai multe rude cu aceeaşi boală sau diagnostice apărute la vârste tinere;

- apariţia unor simptome fără o explicaţie clară, mai ales dacă medicul suspectează o afecţiune rară;

- planificare familială, pentru evaluarea riscului de a transmite o boală;

- sarcină, în funcţie de recomandarea obstetricianului şi de contextul medical;

- tratament medicamentos cu răspuns variabil, unde farmacogenetica poate ghida doza sau alternativa terapeutică.

Cum ajută testele genetice în prevenţia bolilor

Prevenţia funcţionează mai bine dacă ştii ce riscuri merită urmărite mai atent. Pentru utilizare uzuală, testele de predispoziţie pot sprijini planuri de screening (monitorizare) în arii precum oncologia, cardiologia sau tulburările de coagulare.

De exemplu, o persoană fără simptome, dar cu mai multe cazuri de cancer în familie, poate primi recomandări de screening mai devreme sau mai des, dacă testul indică o predispoziţie genetică. Medicul stabileşte apoi un plan realist: ce investigaţii faci, la ce interval, ce semne urmăreşti şi când revii la control pentru a creşte şansele de depistare timpurie.

În tulburările de coagulare, unele variante genetice se asociază cu risc crescut de evenimente trombotice în anumite contexte (de exemplu, sarcină, imobilizare, intervenţii). În funcţie de caz, medicul poate cere investigaţii ţintite, inclusiv analize pentru genotip heterozigot, pentru a înţelege mai bine profilul de risc şi conduita de prevenţie.

Testele genetice şi personalizarea tratamentelor

Genetica nu „alege” singură tratamentul, dar poate aduce informaţii utile despre eficacitate şi siguranţă acestuia.

În unele tipuri de cancer, de exemplu, medicul poate folosi testarea genetică (în funcţie de indicaţie) pentru a identifica modificări care susţin alegerea unei terapii ţintite. În majoritatea cazurilor, echipa medicală corelează rezultatul genetic cu stadiul bolii, analizele anatomopatologice şi istoricul pacientului, apoi decide schema potrivită.

De asemenea, farmacogenetica, o ramură a geneticii, ajută la alegerea medicamentelor potrivite şi a dozelor optime. Fiecare individ metabolizează medicamentele diferit, iar testele genetice permit medicilor să prevină reacţiile adverse şi să optimizeze eficienţa tratamentului. Astfel, tratamentul devine nu doar mai sigur, ci şi mai eficient, adaptat caracteristicilor genetice unice ale pacientului.

Riscuri şi limitări ale testării genetice

Testele genetice au limitări pe care merită să le ştii din start:

- nu arată momentul în care ar putea apărea o boală;

- nu acoperă toate genele şi toate variantele posibile;

- nu înlocuiesc evaluarea clinică, analizele uzuale şi investigaţiile imagistice.

Poate apărea şi situaţia de rezultat incidental: laboratorul observă o informaţie cu posibilă relevanţă medicală, dar care nu are legătură cu motivul iniţial al testării. Înainte de recoltare, medicul discută opţiunile de raportare, pe baza consimţământului informat.

De ce să alegi genetica medicală la MedLife

La MedLife, testele genetice sunt efectuate conform celor mai înalte standarde internaţionale de calitate şi siguranţă. Laboratoarele MedLife utilizează tehnologii de ultimă generaţie, iar analiza datelor este realizată de specialişti cu experienţă în genetică medicală. Confidenţialitatea rezultatelor este garantată, iar consilierea genetică asigură interpretarea corectă şi completă a datelor.

Genetica medicală reprezintă o revoluţie în medicina modernă. Testele genetice nu doar identifică predispoziţiile la boli, ci şi permit adaptarea tratamentelor la profilul fiecărui pacient. Astfel, genetica nu este doar un instrument de diagnostic, ci un partener activ în menţinerea sănătăţii şi în luarea deciziilor medicale informate, punând pacientul în centrul îngrijirii.

Disclaimer: Acest articol are scop informativ şi nu înlocuieşte vizita la medic. Programează-te într-una dintre clinicile reţelei MedLife pentru o evaluare corectă şi recomandări personalizate.

Surse:

1. https://www.medlife.ro/genetica

2. https://www.medlife.ro/glosar-medical/analize-medicale/mutatii-gena-pai-1

