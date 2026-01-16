ADVERTORIAL  Market Sentiment 1/12/2026 - 1/16/2026

Bitcoin a continuat creşterea constantă la începutul lunii ianuarie, urcând din zona minimelor de aproximativ 91.000 USD în 11 ianuarie până în intervalul 95.000-97.000 USD în zilele de 15 şi 16 ianuarie. Preţul se menţine mult peste nivelul de la începutul anului, în jur de 87.500 USD, conturând un tipar clar de minime în creştere pe graficul zilnic. Volatilitatea a rămas ridicată, dar predominant pozitivă. De exemplu, corecţia rapidă până în zona 91.000-92.000 USD din 13 ianuarie a fost absorbită rapid de cumpărători, semnalând un apetit constant pentru achiziţii „pe scădere”, tendinţă observată încă de la finalul lunii decembrie. Din perspectiva structurii de piaţă, BTC se află în continuare mult peste intervalul din a doua parte a lunii decembrie, situat în zona 80.000-89.000 USD, astfel că perspectiva pe termen scurt rămâne pozitivă, atât timp cât preţul nu coboară sub pragul de 90.000 USD pe volume ridicate.

Ethereum a evoluat în linie cu piaţa generală, însă a avut o performanţă mai slabă decât Bitcoin în această săptămână, tranzacţionându-se între 3.200 şi 3.350 USD, după ce atinsese maxime locale mai devreme în cursul lunii. În ultima săptămână, ETH a cedat o parte din câştigurile de la început de an, înregistrând o corecţie uşoară, în timp ce Bitcoin a avut o retragere ceva mai amplă. Deşi ETH rămâne pe plus de la începutul anului, acesta pierde teren pe măsură ce dominanţa Bitcoin creşte. Ethereum se menţine peste media din decembrie, situată în jurul nivelului de 3.000 USD, şi continuă să formeze minime în creştere, însă nu a reuşit să se menţină peste zona de rezistenţă din partea inferioară a intervalului 3.000 USD. Acest lucru a menţinut ETH într-o fază de consolidare, în locul unei străpungeri clare. În ultimele sesiuni, o parte tot mai mare din capital s-a orientat către Bitcoin în zilele cu apetit crescut pentru risc, limitând astfel potenţialul de apreciere al ETH.

La nivel de politici publice, stablecoin-urile şi zona DeFi revin în centrul atenţiei, pe fondul relansării unor iniţiative legislative menite să clarifice cadrul de reglementare al pieţei crypto. Un punct-cheie îl reprezintă posibilitatea ca intermediarii să plătească dobândă pentru deţinerile de stablecoin-uri, în condiţiile în care băncile încearcă să elimine ceea ce consideră a fi un gol de reglementare. Dacă aceste modificări vor fi adoptate, ele ar putea schimba semnificativ modul în care exchange-urile din SUA, companiile fintech şi platformele DeFi oferă produse de tip yield asociate activelor indexate la dolar. Datele on-chain indică o tranziţie lentă către utilizarea stablecoin-urilor ca garanţie, unele platforme DeFi înregistrând deja niveluri mai ridicate de lichiditate în USDC decât în USDT. Acest lucru sugerează o orientare treptată către stablecoin-uri mai puternic reglementate, chiar dacă discuţiile privind produsele de tip yield rămân esenţiale pentru dezvoltatori şi investitorii instituţionali.