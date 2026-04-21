AFP: Agenţia maritimă a ONU cere sprijin pentru marinarii blocaţi în Strâmtoarea Ormuz

Şeful Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), Arsenio Dominguez, a lansat marţi un apel pentru ajutorarea celor aproximativ 20.000 de marinari blocaţi în Strâmtoarea Ormuz, solicitând în special un acces mai bun la Wi‑Fi pentru echipajele izolate, transmite AFP.

Potrivit OMI, circa 2.000 de nave şi aproape 20.000 de marinari rămân imobilizaţi după întreruperea traficului în această cale navigabilă strategică pentru aprovizionarea mondială cu hidrocarburi, notează relatarea agenţiei.

Potrivit AFP, la o conferinţă desfăşurată la Singapore, Dominguez a subliniat că marinarii se confruntă cu „stres şi oboseală extreme” şi a menţionat că, deşi unele ţări au înfiinţat linii telefonice de asistenţă non‑stop şi altele furnizează hrană, sunt necesare şi măsuri la nivel personal, precum furnizarea de acces la Wi‑Fi pentru a le permite echipajelor să contacteze familiile.

Traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz a fost oprit din nou începând de luni, în contextul în care Statele Unite şi Iranul şi-au impus blocade şi contrablocade asupra porturilor şi căilor de tranzit, deşi negocierile privind încetarea focului au fost în curs, arată relatarea AFP.

Iranul a propus, între timp, introducerea unor taxe pentru vase în schimbul tranzitului în siguranţă prin strâmtoare, o măsură care a amplificat tensiunile cu SUA înaintea expirării perioadei de încetare a focului, precizează sursa citată.