AFP: Bulgarii votează pentru a opta oară în cinci ani

Secţiile de votare s-au deschis duminică în Bulgaria, unde alegătorii sunt chemaţi la urne pentru a opta oară în ultimii cinci ani, într-un scrutin legislativ marcat de oboseala electoratului, dar şi de speranţa că fostul preşedinte Rumen Radev, favorit în sondaje, ar putea forma un guvern capabil să combată corupţia, relatează AFP.

Urnele au fost deschise la ora 07:00 (04:00 GMT), iar votul urmează să se încheie la ora 20:00 (17:00 GMT), primele estimări exit-poll fiind aşteptate imediat după închiderea secţiilor.

Cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană traversează o instabilitate politică prelungită încă din 2021, când proteste masive anticorupţie au dus la înlăturarea de la putere a conservatorului Boiko Borisov, după aproape un deceniu de guvernare.

De atunci, Bulgaria a fost condusă de o succesiune de coaliţii fragile, iar Rumen Radev, în vârstă de 62 de ani, a promis să destructureze „modelul oligarhic de guvernare”, susţinând deschis mişcările de protest la finalul anului 2025.

Fost şef al statului între 2017 şi 2026, Radev a demisionat în ianuarie pentru a intra în cursa electorală, fiind perceput ca un politician cu o imagine austeră. Poziţiile sale, inclusiv deschiderea faţă de reluarea dialogului cu Rusia, i-au adus însă critici şi acuzaţii privind presupuse legături cu Kremlinul.

Critic al politicilor energetice ale Uniunii Europene, fostul general al aviaţiei a susţinut că împărtăşeşte rezervele exprimate de Ungaria şi Slovacia în privinţa livrărilor de armament către Ucraina, afirmând că nu vede „interesul” Bulgariei de a suporta astfel de costuri, deşi a subliniat că nu intenţionează să blocheze deciziile Bruxelles-ului.

Potrivit sondajelor, formaţiunea sa de centru-stânga, „Bulgaria progresistă”, este creditată cu aproximativ 35% din intenţiile de vot, devansând clar partidul GERB al lui Boiko Borisov, estimat la circa 20%, în timp ce alianţa proeuropeană PP-DB (Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democratică) ar urma să se claseze pe locul al treilea.

Boriana Dimitrova, analist la institutul Alpha Research, a remarcat că diferenţa dintre principalele formaţiuni s-a accentuat pe final de campanie şi a estimat o prezenţă mai ridicată la vot decât în 2024, pe fondul aşteptărilor generate de candidatura lui Radev.

„Votez pentru schimbare. Aceşti oameni trebuie să plece, să dea înapoi ce au furat şi să părăsească Bulgaria”, a declarat pentru AFP Deceo Kostadinov, în vârstă de 57 de ani, în faţa unei secţii de votare.