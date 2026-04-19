Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

AFP: Bulgarii votează pentru a opta oară în cinci ani

S.B.
Internaţional / 19 aprilie, 10:58

AFP: Bulgarii votează pentru a opta oară în cinci ani

Secţiile de votare s-au deschis duminică în Bulgaria, unde alegătorii sunt chemaţi la urne pentru a opta oară în ultimii cinci ani, într-un scrutin legislativ marcat de oboseala electoratului, dar şi de speranţa că fostul preşedinte Rumen Radev, favorit în sondaje, ar putea forma un guvern capabil să combată corupţia, relatează AFP.

Urnele au fost deschise la ora 07:00 (04:00 GMT), iar votul urmează să se încheie la ora 20:00 (17:00 GMT), primele estimări exit-poll fiind aşteptate imediat după închiderea secţiilor.

Cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană traversează o instabilitate politică prelungită încă din 2021, când proteste masive anticorupţie au dus la înlăturarea de la putere a conservatorului Boiko Borisov, după aproape un deceniu de guvernare.

De atunci, Bulgaria a fost condusă de o succesiune de coaliţii fragile, iar Rumen Radev, în vârstă de 62 de ani, a promis să destructureze „modelul oligarhic de guvernare”, susţinând deschis mişcările de protest la finalul anului 2025.

Fost şef al statului între 2017 şi 2026, Radev a demisionat în ianuarie pentru a intra în cursa electorală, fiind perceput ca un politician cu o imagine austeră. Poziţiile sale, inclusiv deschiderea faţă de reluarea dialogului cu Rusia, i-au adus însă critici şi acuzaţii privind presupuse legături cu Kremlinul.

Critic al politicilor energetice ale Uniunii Europene, fostul general al aviaţiei a susţinut că împărtăşeşte rezervele exprimate de Ungaria şi Slovacia în privinţa livrărilor de armament către Ucraina, afirmând că nu vede „interesul” Bulgariei de a suporta astfel de costuri, deşi a subliniat că nu intenţionează să blocheze deciziile Bruxelles-ului.

Potrivit sondajelor, formaţiunea sa de centru-stânga, „Bulgaria progresistă”, este creditată cu aproximativ 35% din intenţiile de vot, devansând clar partidul GERB al lui Boiko Borisov, estimat la circa 20%, în timp ce alianţa proeuropeană PP-DB (Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democratică) ar urma să se claseze pe locul al treilea.

Boriana Dimitrova, analist la institutul Alpha Research, a remarcat că diferenţa dintre principalele formaţiuni s-a accentuat pe final de campanie şi a estimat o prezenţă mai ridicată la vot decât în 2024, pe fondul aşteptărilor generate de candidatura lui Radev.

„Votez pentru schimbare. Aceşti oameni trebuie să plece, să dea înapoi ce au furat şi să părăsească Bulgaria”, a declarat pentru AFP Deceo Kostadinov, în vârstă de 57 de ani, în faţa unei secţii de votare.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

17 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 17 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

17 aprilie
Ediţia din 17.04.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

convertor valutar


?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

