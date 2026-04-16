AFP: Cel puţin 19 morţi şi peste 30.500 de evacuaţi în Republica Dominicană şi Haiti

Cel puţin 19 persoane au murit, iar zeci de mii de oameni au fost evacuaţi sau deplasaţi în Republica Dominicană şi Haiti, în urma ploilor diluviene şi inundaţiilor care au afectat cele două ţări începând de săptămâna trecută, potrivit unui nou bilanţ prezentat joi de Crucea Roşie, relatează AFP.

Un bilanţ anterior indica şapte morţi în Republica Dominicană, notează AFP. Protecţia Civilă din Haiti a anunţat 12 morţi în mai multe departamente.

Ploile puternice, însoţite de furtuni, au început în noaptea de 7 aprilie şi au continuat timp de peste o săptămână, mai arată AFP.

În Republica Dominicană, autorităţile menţin alerte preventive în 24 dintre cele 31 de provincii, în pofida unei diminuări a intensităţii fenomenelor în ultimele ore, relatează AFP.

„Cinci corpuri au fost recuperate”, a declarat pentru AFP directorul Apărării Civile, Juan Salas, în timp ce alte două persoane muriseră încă de săptămâna trecută.

Centrul de Operaţiuni de Urgenţă a anunţat că cel puţin 30.500 de persoane au fost deplasate şi evacuate în Republica Dominicană, notează AFP. Aproximativ 6.500 de locuinţe au fost afectate, iar 38 de comunităţi au rămas izolate.

Ploile au afectat întreaga insulă Hispaniola, pe care Republica Dominicană o împarte cu Haiti, relatează AFP.

Institutul dominican de meteorologie prognozează noi ploi şi căderi de grindină în zilele următoare, mai arată AFP.

„Apărarea Civilă îşi menţine protocolul de alertă maximă. Previziunile anunţă că, în weekend, ne putem confrunta” cu noi precipitaţii puternice, care pot „afecta o parte importantă a ţării”, a avertizat Juan Salas, citat de AFP.