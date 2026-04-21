AFP: Cel puţin 25 de răniţi în atacuri ruseşti nocturne asupra Ucrainei

Cel puţin 25 de persoane au fost rănite în cursul nopţii de luni spre marţi în atacuri ruseşti cu drone asupra Ucrainei, dintre care 15 în oraşul Sumî, situat în apropiere de frontiera cu Rusia, relatează AFP.

Forţele Aeriene ucrainene au anunţat, potrivit AFP, că Rusia a lansat două rachete şi 143 de drone, iar apărarea antiaeriană a doborât o rachetă şi 116 drone. La Sumî, în nord-estul Ucrainei, cel puţin 15 locuitori, majoritatea vârstnici, au fost răniţi, a declarat şeful administraţiei militare regionale, Oleg Grîgorov.

Serviciile ucrainene de securitate au difuzat imagini cu salvatori care evacuau în timpul nopţii locuitori din imobile avariate, notează AFP. „Din cauza ameninţării unor noi atacuri, salvatorii au fost nevoiţi să-şi întrerupă operaţiunile în mai multe rânduri şi să se pună la adăpost”, au anunţat serviciile de securitate.

Potrivit AFP, alte trei persoane au fost rănite în regiunea Harkov, iar alte trei în oraşul Sloviansk, în estul ţării, au anunţat autorităţile locale.

În regiunea Dnipropetrovsk, din centrul Ucrainei, guvernatorul a anunţat că alte patru persoane au fost rănite în atacuri aeriene ruse, mai arată AFP.

Ministerul rus al Apărării a anunţat, la rândul său, că 97 de drone ucrainene lansate în cursul nopţii de luni spre marţi asupra mai multor regiuni ale Rusiei au fost doborâte, potrivit AFP.

Rusia bombardează intensiv Ucraina aproape zilnic de la începutul invaziei sale la scară largă, în urmă cu peste patru ani, aminteşte AFP, iar eforturile diplomatice pentru oprirea celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial se află în impas.

Rolul de mediator al Statelor Unite, care permisese mai multe runde de negocieri între Kiev şi Moscova, a fost suspendat după atacul lansat de Washington împreună cu Israelul asupra Iranului, la 28 februarie, relatează AFP.