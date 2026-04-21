Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

AFP: Cel puţin 25 de răniţi în atacuri ruseşti nocturne asupra Ucrainei

P.C.
Internaţional / 21 aprilie, 15:40

AFP: Cel puţin 25 de răniţi în atacuri ruseşti nocturne asupra Ucrainei

Cel puţin 25 de persoane au fost rănite în cursul nopţii de luni spre marţi în atacuri ruseşti cu drone asupra Ucrainei, dintre care 15 în oraşul Sumî, situat în apropiere de frontiera cu Rusia, relatează AFP.

Forţele Aeriene ucrainene au anunţat, potrivit AFP, că Rusia a lansat două rachete şi 143 de drone, iar apărarea antiaeriană a doborât o rachetă şi 116 drone. La Sumî, în nord-estul Ucrainei, cel puţin 15 locuitori, majoritatea vârstnici, au fost răniţi, a declarat şeful administraţiei militare regionale, Oleg Grîgorov.

Serviciile ucrainene de securitate au difuzat imagini cu salvatori care evacuau în timpul nopţii locuitori din imobile avariate, notează AFP. „Din cauza ameninţării unor noi atacuri, salvatorii au fost nevoiţi să-şi întrerupă operaţiunile în mai multe rânduri şi să se pună la adăpost”, au anunţat serviciile de securitate.

Potrivit AFP, alte trei persoane au fost rănite în regiunea Harkov, iar alte trei în oraşul Sloviansk, în estul ţării, au anunţat autorităţile locale.

În regiunea Dnipropetrovsk, din centrul Ucrainei, guvernatorul a anunţat că alte patru persoane au fost rănite în atacuri aeriene ruse, mai arată AFP.

Ministerul rus al Apărării a anunţat, la rândul său, că 97 de drone ucrainene lansate în cursul nopţii de luni spre marţi asupra mai multor regiuni ale Rusiei au fost doborâte, potrivit AFP.

Rusia bombardează intensiv Ucraina aproape zilnic de la începutul invaziei sale la scară largă, în urmă cu peste patru ani, aminteşte AFP, iar eforturile diplomatice pentru oprirea celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial se află în impas.

Rolul de mediator al Statelor Unite, care permisese mai multe runde de negocieri între Kiev şi Moscova, a fost suspendat după atacul lansat de Washington împreună cu Israelul asupra Iranului, la 28 februarie, relatează AFP.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

21 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 21 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

21 aprilie
Ediţia din 21.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

convertor valutar

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

