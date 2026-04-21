AFP: Consiliul de Securitate al ONU condamnă atacul în care a fost ucis militarul francez Florian Montorio

P.C.
Internaţional / 21 aprilie, 14:07

Membrii Consiliului de Securitate al ONU au condamnat atacul împotriva Căştilor Albastre din sudul Libanului, în care a fost ucis în weekend sergentul-major francez Florian Montorio, iar alţi trei militari francezi din cadrul FINUL au fost răniţi, relatează AFP.

Cei 15 membri ai Consiliului au transmis luni „cele mai sincere condoleanţe” familiilor victimelor şi au cerut ca militarii Forţei Interimare a ONU în Liban „să nu mai fie niciodată ţinta unor atacuri”, iar autorii acestui atac „să fie traduşi în justiţie fără întârziere”, potrivit AFP.

Sergentul-major Florian Montorio a fost ucis sâmbătă într-o ambuscadă atribuită de Franţa şi ONU mişcării islamiste libaneze Hezbollah, notează AFP. Hezbollah dezminte că s-ar afla la originea acestui atac care a vizat militari francezi din cadrul FINUL şi în care alţi trei soldaţi au fost răniţi.

Sâmbătă, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a „condamnat ferm” această ambuscadă, al doilea atac sângeros vizând militari francezi, atribuit unor grupări afiliate Iranului de la începutul războiului din Iran, lansat la 28 februarie de Statele Unite şi Israel, mai arată AFP.

La rândul său, Emmanuel Macron a acuzat luni Hezbollah de uciderea sergentului-major Florian Montorio într-o ambuscadă în sudul Libanului, dar a apreciat că militarul nu a fost vizat din cauza naţionalităţii sale franceze, potrivit AFP.

„Hezbollahul este cel care, într-adevăr, ne-a vizat militarii (...). Ei nu i-au vizat pentru că sunt francezi. Ei i-au vizat pentru că aveau misiunea să se afle alături de populaţia civilă”, a declarat preşedintele francez într-o conferinţă de presă susţinută la Gdansk, în Polonia, relatează AFP.

Această misiune a FINUL consta în „a fi alături de populaţia civilă (şi a) dezgropa o mină care ar fi condus, foarte clar, la pierderi civile”, a precizat Macron, citat de AFP. „Ei au fost luaţi ca ţintă şi atacaţi de Hezbollah”, a mai spus preşedintele francez.

Macron a adăugat că „autorităţile libaneze au condamnat acest atac şi vor proceda la diligenţele necesare pentru a-i putea aresta pe vinovaţi şi a-i sancţiona”, notează AFP.

AFP aminteşte că sergentul-major Florian Montorio a murit sâmbătă într-un atac împotriva Căştilor Albastre la Deir-Kifa, în sudul Libanului.

Militarii operau în cadrul unei misiuni de „deschidere a unei rute către postul FINUL izolat de mai multe zile de confruntări armate în zonă”, a anunţat ministrul francez al Apărării, Catherine Vautrin, relatează AFP.

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb