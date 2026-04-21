AFP: Cuba confirmă negocieri diplomatice recente cu Statele Unite la Havana

Cuba confirmă că a purtat recent negocieri cu oficiali americani, la Havana, pe fondul tensiunilor puternice dintre insula comunistă şi Statele Unite, relatează AFP.

„O întâlnire între delegaţiile cubaneză şi americană a avut loc recent aici, în Cuba”, a declarat pentru cotidianul de stat Granma un oficial din Ministerul cubanez de Externe, Alejandro Garcia, potrivit AFP, confirmând astfel informaţii apărute în presa americană.

Diplomatul cubanez a subliniat, notează AFP, că este vorba despre un „subiect sensibil” care trebuie gestionat „cu discreţie”. Întâlnirea a avut loc la nivel diplomatic, a precizat Alejandro Garcia. „De partea americană au participat secretari adjuncţi de la Departamentul de Stat, iar de partea cubaneză adjucţi ai ministrului de Externe”, a declarat el.

Vineri, site-ul american Axios dezvăluise că oficiali americani de rang înalt s-au întâlnit la 10 aprilie, la Havana, cu oficiali cubanezi, între care s-a aflat şi Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul fostului lider cubanez Raul Castro, aminteşte AFP.

Potrivit AFP, Axios a relatat, citând un oficial al Departamentului de Stat, că diplomaţii americani au prezentat mai multe cerinţe, inclusiv eliberarea unor deţinuţi politici.

„În cadrul reuniunii, niciuna dintre părţi nu a stabilit vreun termen şi nici nu a formulat cereri cominatorii, aşa cum au scris unele publicaţii americane. Toate discuţiile s-au desfăşurat în mod respectuos şi profesionist”, a declarat Alejandro Garcia pentru AFP.

Ridicarea embargoului a reprezentat prioritatea absolută a delegaţiei cubaneze, a spus oficialul de la Havana. „Ridicarea asediului ermetic impus ţării noastre a constituit o prioritate absolută a delegaţiei noastre. Acest act de coerciţie economic este o pedepsire nejustificată a întregii populaţii cubaneze”, a afirmat el, potrivit AFP.

Tot Alejandro Garcia a denunţat, relatează AFP, „şantajul” exercitat de Washington asupra ţărilor care vor să exporte petrol în Cuba.

Statele Unite şi Cuba negociază de mai multe săptămâni, pe fondul intensificării tensiunilor dintre cei doi vecini şi adversari ideologici, notează AFP.

Pe lângă embargoul american în vigoare din 1962, Washingtonul a impus Cubei, din ianuarie, restricţii drastice asupra importurilor de petrol, mai arată AFP.