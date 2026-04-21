AFP: Cutremur cu magnitudinea 7,7 în Japonia

Japonia a fost afectată de un puternic seism în nordul ţării, soldat cu cel puţin şase răniţi, fără pagube majore la infrastructură, au anunţat autorităţile, informează AFP.

Potrivit Agenţiei pentru Gestionarea Incendiilor şi Catastrofelor (FDMA), şase persoane au fost rănite, dintre care două grav, fără a fi raportate incendii sau distrugeri semnificative, potrivit AFP.

Seismul s-a produs luni, în largul coastelor prefecturii Iwate, iar autorităţile au emis iniţial o alertă de tsunami, potrivit Agenţiei Japoneze de Meteorologie (JMA), citată de AFP.

Magnitudinea a fost estimată la 7,7 de către autorităţile japoneze, în timp ce Serviciul american de geofizică (USGS) a indicat 7,4, scrie AFP.

Alerta de tsunami a fost ridicată după ce un val de aproximativ 80 de centimetri a lovit un port din Kuji, iar alte valuri mai mici au fost înregistrate în nordul ţării, potrivit AFP.

JMA a emis şi un avertisment privind un posibil „mega-cutremur”, estimând o probabilitate mai ridicată decât în mod obişnuit pentru un nou seism major, transmite AFP.

Autorităţile au avertizat că un cutremur viitor ar putea declanşa un tsunami major şi replici puternice în zilele următoare, conform AFP.

Zguduiturile au fost resimţite inclusiv în Tokyo, la peste 500 de kilometri de epicentru, iar peste 182.000 de locuitori au primit recomandări de evacuare, potrivit AFP.

Japonia rămâne una dintre cele mai active zone seismice din lume, fiind situată la intersecţia mai multor plăci tectonice şi afectată anual de aproximativ 1.500 de cutremure, arată AFP.