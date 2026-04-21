Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

AFP: Cutremur cu magnitudinea 7,7 în Japonia

T.B.
Internaţional / 21 aprilie, 09:05

Japonia a fost afectată de un puternic seism în nordul ţării, soldat cu cel puţin şase răniţi, fără pagube majore la infrastructură, au anunţat autorităţile, informează AFP.

Potrivit Agenţiei pentru Gestionarea Incendiilor şi Catastrofelor (FDMA), şase persoane au fost rănite, dintre care două grav, fără a fi raportate incendii sau distrugeri semnificative, potrivit AFP.

Seismul s-a produs luni, în largul coastelor prefecturii Iwate, iar autorităţile au emis iniţial o alertă de tsunami, potrivit Agenţiei Japoneze de Meteorologie (JMA), citată de AFP.

Magnitudinea a fost estimată la 7,7 de către autorităţile japoneze, în timp ce Serviciul american de geofizică (USGS) a indicat 7,4, scrie AFP.

Alerta de tsunami a fost ridicată după ce un val de aproximativ 80 de centimetri a lovit un port din Kuji, iar alte valuri mai mici au fost înregistrate în nordul ţării, potrivit AFP.

JMA a emis şi un avertisment privind un posibil „mega-cutremur”, estimând o probabilitate mai ridicată decât în mod obişnuit pentru un nou seism major, transmite AFP.

Autorităţile au avertizat că un cutremur viitor ar putea declanşa un tsunami major şi replici puternice în zilele următoare, conform AFP.

Zguduiturile au fost resimţite inclusiv în Tokyo, la peste 500 de kilometri de epicentru, iar peste 182.000 de locuitori au primit recomandări de evacuare, potrivit AFP.

Japonia rămâne una dintre cele mai active zone seismice din lume, fiind situată la intersecţia mai multor plăci tectonice şi afectată anual de aproximativ 1.500 de cutremure, arată AFP.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

21 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 21 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Ziarul BURSA

21 aprilie
Ediţia din 21.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb