AFP: Două nave plecate din Iran au trecut prin Strâmtoarea Ormuz după intrarea în vigoare a blocadei americane

P.C.
Internaţional / 14 aprilie, 18:24

AFP: Două nave plecate din Iran au trecut prin Strâmtoarea Ormuz după intrarea în vigoare a blocadei americane

Cel puţin două nave plecate din porturi iraniene au traversat luni Strâmtoarea Ormuz după intrarea în vigoare, la ora 14:00 GMT, a blocadei militare americane, indică datele companiei maritime Kpler, relatează AFP.

Potrivit AFP, vrachierul Christianna, sub pavilion liberian, a traversat strâmtoarea după ce a descărcat porumb în portul iranian Bandar Imam Khomeini şi a trecut pe lângă insula iraniană Larak în jurul orei 16:00 GMT.

O a doua navă, petrolierul Elpis, se afla, conform AFP, în apropierea insulei Larak în jurul orei 11:00 GMT şi a traversat strâmtoarea în jurul orei 16:00 GMT. Nava, aflată sub pavilionul Comorelor, transporta 31.000 de tone de metanol după ce plecase din portul iranian Bushehr la 31 martie, potrivit datelor Kpler.

O a treia navă, Rich Starry, sub pavilion chinez şi vizată de sancţiuni americane din cauza legăturilor sale cu Iranul, a trecut şi ea prin strâmtoare în noaptea de luni spre marţi, urmând ruta aprobată de Iran la sud de insula Larak, relatează AFP.

Această navă transporta 31.500 de tone de metanol şi avea ca destinaţie Sohar, în Oman, potrivit datelor transponderului raportate de Kpler, notează AFP.

Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru transportul maritim şi mai ales pentru hidrocarburi, este blocată de Iran de la începutul războiului, aminteşte AFP.

În lipsa unui acord cu Teheranul pentru încheierea conflictului, armata americană a anunţat duminică faptul că va impune propriul blocaj asupra „navelor de toate naţionalităţile care intră sau ies din porturile şi zonele de coastă iraniene”, începând de luni, la ora 14:00 GMT, relatează AFP.

Mai multe publicaţii, între care şi Lloyd's List, interpretează trecerea navei chineze Rich Starry drept un test al acestui blocaj, arată AFP. Nava Elpis este de asemenea sub sancţiuni americane pentru legături cu Iranul, în timp ce Christianna nu figurează pe lista sancţiunilor SUA.

O a patra navă, petrolierul Murlikishan, sub pavilionul Madagascarului, a traversat marţi dimineaţă strâmtoarea spre vest pentru a intra în Golful Persic, pe ruta insulei Larak, potrivit AFP.

Nava era goală şi se îndrepta spre portul irakian Khor Al-Zubair, conform semnalului transponderului, a indicat Kpler, citată de AFP. Petrolierul este sancţionat de Statele Unite pentru transporturi legate de Iran, iar mai multe dintre cursele sale anterioare în Golf au avut ca destinaţie Iranul, unde încărca bitum şi asfalt pentru transport spre Asia, mai arată AFP.

Curs valutar BNR

14 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0920
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3196
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5336
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8512
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.4576

