AFP: Economia Chinei a crescut cu 5% în primul trimestru

Economia Chinei a înregistrat o creştere anuală de 5% în primul trimestru, peste aşteptările analiştilor, în pofida efectelor războiului din Orientul Mijlociu asupra economiei mondiale, informează AFP.

Conflictul a perturbat traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează o cincime din petrolul şi gazele naturale ale lumii, şi a afectat totodată comerţul dintre Orientul Mijlociu şi China, notează AFP.

Biroul Naţional de Statistică a anunţat joi că PIB-ul Chinei, a doua economie a lumii, a crescut cu 5% în primele trei luni ale anului faţă de perioada similară din 2025. Este un rezultat peste estimarea de 4,8% a economiştilor chestionaţi de AFP.

Economia chineză „a avut un început solid de an, demonstrându-şi încă o dată rezistenţa şi vitalitatea”, a transmis Biroul Naţional de Statistică, citat de AFP.

Pentru moment, China a absorbit mai bine decât alte state asiatice şocul energetic provocat de conflict, conform AFP, datorită rezervelor strategice mari de petrol, surselor de energie diversificate şi dependenţei de cărbune.

Dacă criza din Orientul Mijlociu se prelungeşte, gigantul asiatic ar putea avea de suferit din cauza încetinirii economiei globale, avertizează analiştii, potrivit AFP.

Oficialii de la Beijing ţintesc în acest an o creştere economică între 4,5% şi 5%, cel mai redus obiectiv din ultimele decenii. În acelaşi timp, China continuă să se confrunte cu criza din sectorul imobiliar, cu slăbiciunea consumului şi cu şomaj ridicat în rândul tinerilor, notează AFP.

Datele publicate în această săptămână de autoritatea vamală chineză au arătat că ritmul de creştere a exporturilor a încetinit brusc în martie, semn că războiul din Orientul Mijlociu începe să afecteze economia, relatează AFP.

Biroul Naţional de Statistică a prezentat joi şi alte date economice mai puţin încurajatoare. Ritmul de creştere a vânzărilor cu amănuntul, principalul indicator al consumului, a încetinit în martie peste aşteptări, mai arată AFP. În martie, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,7% în ritm anual, sub prognoza de 2,4% a economiştilor chestionaţi de Bloomberg.

Potrivit AFP, producţia industrială a avansat cu 5,7% în ritm anual în martie. Cifra este peste estimarea Bloomberg de 5,3%, dar sub nivelul de 6,3% înregistrat în perioada ianuarie-februarie.

Creşterea din primul trimestru a fost susţinută de exporturi, construcţii şi industrie, şi mai puţin de cererea internă, a subliniat Zichun Huang, analist la Capital Economics, citat de AFP.