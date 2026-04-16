Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

AFP: Economia Chinei a crescut cu 5% în primul trimestru

P.C.
Internaţional / 16 aprilie, 11:24

AFP: Economia Chinei a crescut cu 5% în primul trimestru

Economia Chinei a înregistrat o creştere anuală de 5% în primul trimestru, peste aşteptările analiştilor, în pofida efectelor războiului din Orientul Mijlociu asupra economiei mondiale, informează AFP.

Conflictul a perturbat traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează o cincime din petrolul şi gazele naturale ale lumii, şi a afectat totodată comerţul dintre Orientul Mijlociu şi China, notează AFP.

Biroul Naţional de Statistică a anunţat joi că PIB-ul Chinei, a doua economie a lumii, a crescut cu 5% în primele trei luni ale anului faţă de perioada similară din 2025. Este un rezultat peste estimarea de 4,8% a economiştilor chestionaţi de AFP.

Economia chineză „a avut un început solid de an, demonstrându-şi încă o dată rezistenţa şi vitalitatea”, a transmis Biroul Naţional de Statistică, citat de AFP.

Pentru moment, China a absorbit mai bine decât alte state asiatice şocul energetic provocat de conflict, conform AFP, datorită rezervelor strategice mari de petrol, surselor de energie diversificate şi dependenţei de cărbune.

Dacă criza din Orientul Mijlociu se prelungeşte, gigantul asiatic ar putea avea de suferit din cauza încetinirii economiei globale, avertizează analiştii, potrivit AFP.

Oficialii de la Beijing ţintesc în acest an o creştere economică între 4,5% şi 5%, cel mai redus obiectiv din ultimele decenii. În acelaşi timp, China continuă să se confrunte cu criza din sectorul imobiliar, cu slăbiciunea consumului şi cu şomaj ridicat în rândul tinerilor, notează AFP.

Datele publicate în această săptămână de autoritatea vamală chineză au arătat că ritmul de creştere a exporturilor a încetinit brusc în martie, semn că războiul din Orientul Mijlociu începe să afecteze economia, relatează AFP.

Biroul Naţional de Statistică a prezentat joi şi alte date economice mai puţin încurajatoare. Ritmul de creştere a vânzărilor cu amănuntul, principalul indicator al consumului, a încetinit în martie peste aşteptări, mai arată AFP. În martie, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,7% în ritm anual, sub prognoza de 2,4% a economiştilor chestionaţi de Bloomberg.

Potrivit AFP, producţia industrială a avansat cu 5,7% în ritm anual în martie. Cifra este peste estimarea Bloomberg de 5,3%, dar sub nivelul de 6,3% înregistrat în perioada ianuarie-februarie.

Creşterea din primul trimestru a fost susţinută de exporturi, construcţii şi industrie, şi mai puţin de cererea internă, a subliniat Zichun Huang, analist la Capital Economics, citat de AFP.

Ziarul BURSA

16 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 aprilie
Ediţia din 16.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb