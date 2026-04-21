AFP: Erdogan promite noi măsuri după atacurile armate mortale din şcolile turce

Preşedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat luni că guvernul său va introduce măsuri radicale, inclusiv restricţii privind deţinerea de arme, după cele două atacuri armate din şcoli de săptămâna trecută care au şocat Turcia, relatează AFP.

Opt elevi cu vârste cuprinse între 10 şi 11 ani şi un profesor au fost ucişi miercuri, când un elev de 14 ani a deschis focul într-o şcoală din provincia Kahramanmaras, din sudul ţării, potrivit AFP. Autorităţile au declarat că atacatorul, care a murit la faţa locului, adusese cinci arme de foc şi era fiul unui fost inspector de poliţie, care a fost arestat între timp, conform AFP.

Un alt atac, care a avut loc marţi în provincia Sanliurfa din sud-estul ţării, a implicat un fost elev care a deschis focul în fosta sa şcoală, înainte de a-şi lua viaţa în momentul în care a fost încolţit de poliţie, relatează AFP.

„Vom implementa reglementări legale suplimentare privind limitarea deţinerii de arme”, a declarat Recep Tayyip Erdogan după o şedinţă săptămânală a cabinetului, potrivit AFP.

Sancţiunile vor fi înăsprite pentru proprietarii de arme de foc care nu îşi păstrează armele în condiţii de siguranţă, în special în cazurile în care copiii au acces la acestea, a adăugat Recep Tayyip Erdogan, conform AFP.

Atacurile armate în masă sunt rare în Turcia, iar aceste incidente au stârnit îngrijorarea publicului, notează AFP.

„Când analizăm atacuri similare din întreaga lume, în special cele comise în Statele Unite, observăm că unul dintre obiectivele autorilor este de a teroriza societatea”, a declarat Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP.