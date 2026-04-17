AFP: FMI restabileşte relaţiile cu Venezuela

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a anunţat joi reluarea relaţiilor cu Venezuela, suspendate din 2019, marcând un pas important în normalizarea legăturilor cu această ţară, potrivit AFP.

Conform sursei citate, instituţia a precizat că directorul general, Kristalina Georgieva, a informat că FMI colaborează din nou cu autorităţile de la Caracas, aflate sub conducerea preşedintei interimare Delcy Rodríguez. La rândul său, liderul venezuelean a declarat că reprezentarea ţării în cadrul instituţiei a fost restabilită şi că sunt reluate procedurile care vizează drepturile Venezuelei în relaţia cu FMI.

Reluarea relaţiilor deschide posibilitatea acordării unui sprijin financiar internaţional, în eventualitatea în care guvernul de la Caracas va solicita acest lucru. De altfel, această schimbare ar putea permite accesul la resurse financiare şi evaluări economice esenţiale pentru redresarea ţării .

Relaţiile dintre FMI şi Venezuela au fost suspendate în 2019, în contextul în care instituţia a recunoscut opoziţia politică, care controla atunci Parlamentul, drept autoritate legitimă. Evoluţiile recente, inclusiv schimbarea de regim de la Caracas la începutul anului 2026, au determinat reluarea consultărilor între FMI şi statele membre pentru redefinirea relaţiei cu Venezuela .

În paralel, şi Banca Mondială este aşteptată să reia cooperarea cu Venezuela, inclusiv prin deschiderea unor noi linii de finanţare pentru o economie afectată profund de criză .