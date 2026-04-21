AFP: Franţa susţine tribunalul special pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Franţa susţine înfiinţarea unui Tribunal Special care să judece invazia Ucrainei de către Rusia, în completarea Curţii Penale Internaţionale, a anunţat luni la Strasbourg ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, relatează AFP.

„Franţa se va alătura acordului privind Comitetul Director al Tribunalului Special, pe a cărui înfiinţare sperăm să o vedem finalizată la reuniunea ministerială de la Chişinău la 14 şi 15 mai”, a declarat Jean-Noël Barrot în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), potrivit AFP.

La sfârşitul lunii martie, Comisia Europeană (CE) a anunţat deschiderea procesului pentru a deveni membru fondator al acestui tribunal, menit să urmărească penal oficiali ruşi de rang înalt, politici şi militari, pentru „crima de agresiune a Ucrainei”, notează AFP.

Jean-Noël Barrot a salutat, relatează AFP, activitatea APCE, organizaţie cu 48 de state membre, pe care a descris-o drept „conştiinţa democratică a Europei” şi „vocea cetăţenilor săi”.

„Ca dovadă, citez rolul pe care l-aţi jucat, contribuind în mod direct, în martie 2022, la excluderea Rusiei din Consiliul Europei (CoE)”, a declarat ministrul francez, citat de AFP.

„Mulţumită vouă, Consiliul a preluat conducerea eforturilor pentru a se face dreptate Ucrainei şi poporului său. Aceste eforturi au permis, încă din 2023, să se înfiinţeze Registrul Pagubelor, primul pilon al Mecanismului Reparaţiei cerută de către Ucraina”, a afirmat Jean-Noël Barrot, potrivit AFP.

Repararea pagubelor nu este însă suficientă, iar „liderii ruşi trebuie să dea socoteală”, a subliniat ministrul francez, notează AFP.

„Nu doar pentru masacrele comise la Bucea şi Maruipol, deportarea copiilor, atacurile împotriva civililor, uciderii jurnaliştilor şi toate crimele de război, dar şi pentru planificarea şi punerea în aplicare a acestui război de agresiune colonială, nejustificabil şi nejustificat”, a declarat Jean-Noël Barrot, relatează AFP.