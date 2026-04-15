AFP: Israelul nu vrea Franţa în negocierile de pace cu Libanul

P.C.
Internaţional / 15 aprilie, 14:11

Israelul vrea să ţină Franţa cât mai departe de negocierile de pace cu Libanul, a declarat ambasadorul israelian în Statele Unite, Yechiel Leiter, după discuţiile directe desfăşurate la Washington între delegaţiile israeliană şi libaneză, relatează AFP.

„Este sigur că nu vrem să-i vedem pe francezi amestecându-se în aceste negocieri”, a declarat Yechiel Leiter în faţa presei marţi, potrivit AFP.

Ambasadorul israelian a folosit un ton foarte dur şi a spus că, din punctul de vedere al guvernului său, Franţa ar trebui ţinută departe nu doar de aceste discuţii, ci de aproape orice dosar sensibil, notează AFP. „Ne-ar plăcea să ţinem Franţa cât mai departe posibil practic de orice, dar mai ales atunci când este vorba despre negocieri de pace”, a declarat el.

Întrebat de o jurnalistă dacă executivul israelian a depus un efort „coordonat” pentru a exclude Franţa din aceste negocieri, Leiter a răspuns că Parisul nu este util în acest proces. „Ei nu sunt necesari. Nu au o influenţă pozitivă, mai ales în Liban”, a afirmat ambasadorul, relatează AFP.

Franţa şi alte 17 state au cerut marţi Libanului şi Israelului „să profite de oportunitatea” oferită de aceste negocieri directe mediate de Statele Unite, aminteşte AFP. Parisul, care are legături istorice puternice cu Libanul, a făcut presiuni pentru includerea războiului din Liban în armistiţiul încheiat de Statele Unite cu Iranul, spre nemulţumirea Israelului.

Franţa a calificat drept „intolerabile” atacurile lansate de Israel în Liban după 8 aprilie, atacuri soldate, potrivit bilanţului invocat de AFP, cu peste 350 de morţi şi peste 1.200 de răniţi.

Parisul se opune, de asemenea, unei ofensive terestre israeliene în Liban, iar AFP notează că această poziţie a adâncit tensiunile deja existente dintre cele două capitale.

Relaţiile dintre Emmanuel Macron şi Benjamin Netanyahu sunt de notorietate tensionate, mai ales după recunoaşterea Palestinei de către Franţa, relatează AFP.

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

