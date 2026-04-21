AFP: Japonia relaxează restricţiile la exportul de armament

Japonia va relaxa regulile privind exportul de armament în vigoare de decenii, a anunţat marţi guvernul nipon, o schimbare istorică majoră care deschide calea spre vânzarea de arme letale în străinătate de către această ţară cu o tradiţie profund pacifistă începând din 1945, relatează AFP.

Această abandonare de facto a politicii de autolimitare a exporturilor de arme letale pe care Tokyo şi-o impusese marchează intrarea arhipelagului pe piaţa internaţională a industriei de apărare, potrivit AFP.

"Datorită acestei revizuiri parţiale a celor «trei principii» privind transferul de echipamente şi tehnologii de apărare şi a regulilor conexe, este acum posibil, în principiu, să se autorizeze transferul de echipamente de apărare, inclusiv toate produsele finite", a declarat presei purtătorul de cuvânt al guvernului nipon, Minoru Kihara, conform AFP.

Această modificare a fost aprobată de guvern şi de Consiliul Naţional de Securitate, potrivit agenţiei de presă Kyodo, citată de AFP.

Premierul Sanae Takaichi, cunoscută pentru opiniile sale ultranaţionaliste, susţine că această evoluţie va permite Japoniei să îşi consolideze apărarea naţională, stimulând în acelaşi timp industria naţională de armament pentru a deveni un motor al creşterii economice, notează AFP.

"Până în prezent, transferul în străinătate al produselor finite fabricate pe teritoriul naţional era limitat la domeniile căutării şi salvării, transportului, supravegherii şi luptei împotriva minelor. Datorită acestui amendament, transferul tuturor echipamentelor de apărare va deveni, în principiu, posibil", a declarat Sanae Takaichi într-un mesaj pe X, potrivit AFP.

Susţinătorii acestei evoluţii au susţinut recent că această revizuire nu ar trebui, în viitorul imediat, să stimuleze exporturile japoneze de arme, ci ar trebui să permită ţării să fie mai bine integrată în lanţul internaţional de aprovizionare în domeniul apărării, arată AFP.

Fapt ce va consolida astfel legăturile defensive, diplomatice şi economice cu naţiunile partenere, într-un context de instabilitate regională în creştere, în faţa consolidării militare a Chinei şi a ameninţărilor Coreei de Nord, conform AFP.

Totuşi, această decizie a stârnit o anumită îngrijorare în rândul opiniei publice japoneze: criticii o acuză pe Sanae Takaichi că aduce atingere istoriei pacifismului hotărât al naţiunii de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, relatează AFP.