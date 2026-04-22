AFP: Kiev anunţă reluarea funcţionării oleoductului Drujba

Ucraina a anunţat miercuri că oleoductul Drujba, care alimentează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, îşi va relua operaţiunile „în câteva ore”, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt, transmite AFP.

Oficialul, vorbind sub protecţia anonimatului, a precizat că solicitarea a venit din partea grupului petrolier ungar MOL, furnizorul celor două ţări, iar tranzitul urmează să fie reluat în scurt timp, potrivit relatării agenţiei.

Reluarea fluxului prin Drujba ar urma să pună capăt unei încleştări îndelungate între Kiev şi Budapesta şi ar facilita deblocarea unui împrumut european în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, notează AFP.

Oleoductul a fost oprit după ce un tronson din vestul Ucrainei a fost avariat într‑un atac rus în ianuarie, precizează agenţia în relatarea sa.

Premierul ungar în exerciţiu, Viktor Orban, care a blocat anterior aprobarea împrumutului european, a acuzat Kievul de întârzierea reparaţiilor, conform informaţiilor publicate de AFP.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, le‑a spus jurnaliştilor că „ne‑am îndeplinit toate angajamentele” privind repararea infrastructurii, a transmis agenţia de presă.

Sîbiga a adăugat că ridicarea obstacolului creat de Ungaria ar trebui să permită acum avansarea procedurilor pentru ca Ucraina să primească împrumutul, a mai relatat AFP.

Uniunea Europeană speră la o decizie de deblocare a împrumutului miercuri, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor statelor membre la Bruxelles, unde se aşteaptă ridicarea vetoului ungar, a informat agenţia.

Ajutorul european este destinat să sprijine finanţarea apărării Ucrainei şi cheltuielile statului pentru perioada 2026-2027, mai arată relatarea AFP.