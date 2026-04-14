AFP: Kim Jong Un a supervizat teste de rachete de pe un distrugător nord-coreean de 5.000 de tone

P.C.
Internaţional / 14 aprilie, 18:13

Kim Jong Un a asistat la teste cu rachete de croazieră şi rachete antinavă lansate de la bordul unui distrugător nord-coreean de 5.000 de tone, iar tirurile şi-au lovit ţintele „cu o precizie extremă”, relatează AFP.

Potrivit AFP, testele au avut loc duminică şi sunt cele mai recente dintr-o serie de lansări efectuate de Phenian.

Rachetele au urmat „traiectoriile de zbor definite deasupra Mării de Vest a Coreei (Marea Galbenă)” şi şi-au atins ţintele cu precizie, potrivit KCNA, citată de AFP.

KCNA a mai transmis, relatează AFP, că Kim Jong Un „şi-a exprimat marea satisfacţie faţă de consolidarea capacităţii acţiunii strategice a armatei noastre”.

Liderul nord-coreean a reafirmat că întărirea capacităţii de descurajare nucleară a Coreei de Nord reprezintă „sarcina prioritară cea mai importantă”, potrivit AFP.

Conform AFP, Kim a inspectat în mai multe rânduri distrugătorul Chloe Hyon şi nave similare începând de luna trecută.

Mai mulţi analişti apreciază că aceste lansări urmăresc să transmită Statelor Unite că un eventual război cu Coreea de Nord ar arăta foarte diferit faţă de conflictul actual din Orientul Mijlociu, notează AFP.

Aceste tiruri sunt, potrivit AFP, „un mesaj adresat în mod direct Washingtonului, care transmite că Nordul va putea să paralizeze în mod eficient o flotă de nave şi de portavioane americane pe timp de război”, a declarat Lim Eul-chul, de la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud.

„O diferenţă frapantă faţă de Iran este că rachetele sale de croazieră antinavă sunt concepute să transporte ogive nucleare tactice”, a adăugat analistul, citat de AFP.

AFP relatează că un deputat sud-coreean, Yoo Yong-won, a acuzat luna aceasta, pe baza unor imagini satelitare, că Phenianul „este pe cale să-şi accelereze modernizarea forţelor navale cu ajutorul militar al Rusiei”.

Coreea de Nord a trimis militari şi muniţie de artilerie în sprijinul invaziei ruse din Ucraina şi primeşte în schimb ajutor tehnologic şi militar din partea Moscovei, estimează unii experţi citaţi de AFP.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Curs valutar BNR

14 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0920
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3196
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5336
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8512
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.4576

adb