AFP: Lori Chavez-DeRemer părăseşte guvernul Trump după o serie de scandaluri

Lori Chavez-DeRemer, secretarul american al Muncii, părăseşte guvernul lui Donald Trump, după 13 luni de mandat marcate de scandaluri, a anunţat luni Casa Albă, relatează AFP.

„Ministrul Muncii Lori Chavez-DeRemer va părăsi guvernul pentru a ocupa un post în sectorul privat”, a transmis, potrivit AFP, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, într-un mesaj publicat pe X.

Numită în funcţie în martie 2025, Lori Chavez-DeRemer devine a treia femeie care părăseşte în ultimele săptămâni administraţia Trump, după plecările forţate ale lui Kristi Noem de la Securitate Internă şi Pam Bondi de la Justiţie. Steven Cheung a spus că ea „A făcut o treabă fenomenală protejând lucrătorii americani, punând în aplicare practici de muncă echitabile şi ajutându-i pe americani să dobândească competenţe suplimentare pentru a-şi îmbunătăţi viaţa”, notează AFP.

La conducerea ministerului, interimatul va fi asigurat de Keith Sonderling, actualul adjunct al lui Lori Chavez-DeRemer, relatează AFP.

Într-un mesaj publicat luni pe X, Lori Chavez-DeRemer i-a mulţumit lui Donald Trump şi a spus că a avut „onoarea şi privilegiul de a servi în această administraţie istorică”, adăugând că va continua să „lupte pentru lucrătorii americani” în sectorul privat, potrivit AFP.

AFP arată că, la momentul numirii, fosta aleasă din Oregon, în vârstă de 58 de ani, era cunoscută ca apropiată de sindicate, în contrast cu poziţiile multor patroni din guvernul republicanului Donald Trump.

Mandatul său a fost marcat de demiterea şi plecarea forţată a mii de funcţionari din minister, la fel ca în cazul multor altor instituţii după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, notează AFP.

O serie de scandaluri recente i-au accelerat însă plecarea din guvern. Potrivit AFP, New York Post a relatat că Lori Chavez-DeRemer este vizată de o anchetă privind o relaţie „inadecvată” cu un subordonat.

Ea este acuzată, de asemenea, că ar fi consumat alcool în birou în timpul programului de lucru şi că ar fi inventat deplasări oficiale transformate în călătorii de agrement cu familia şi prietenii. În ianuarie, Casa Albă a calificat aceste acuzaţii drept „nefondate”, aminteşte AFP.

Lori Chavez-DeRemer a fost vizată şi de trei plângeri interne depuse de angajate care o acuză că a menţinut un climat de lucru toxic, potrivit New York Times, citat de AFP.

În februarie, tot New York Times a relatat, pe baza unor surse apropiate dosarului şi a unor documente ale poliţiei, că soţului ministrului, Shawn DeRemer, i-a fost interzis accesul în minister după ce a fost acuzat de agresiune sexuală de către cel puţin două angajate, mai arată AFP.