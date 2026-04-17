AFP: Olly Robbins pleacă din fruntea serviciului diplomatic britanic în scandalul Epstein-Mandelson

Olly Robbins, cel mai înalt funcţionar din diplomaţia britanică, urmează să fie destituit pe fondul scandalului legat de numirea lui Peter Mandelson la Washington, scrie AFP.

Toată presa britanică, inclusiv Press Association şi BBC, anunţă că Olly Robbins va pleca din funcţie după ce a pierdut încrederea premierului Keir Starmer şi a ministrului de Interne Yvette Cooper, relatează AFP.

Robbins ocupă de la începutul lui 2025 postul de subsecretar permanent la Foreign Office, funcţie care îl plasează în poziţia de principal consilier al ministrului de Externe şi şef al serviciilor diplomatice britanice, notează AFP.

Keir Starmer este fragilizat de mai multe luni de decizia de a-l numi ambasador la Washington pe Peter Mandelson, pe care ulterior l-a destituit, acuzându-l că a „minţit în mod repetat” Downing Street în legătură cu amploarea legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, potrivit AFP.

Scandalul a fost relansat joi, când The Guardian a dezvăluit că Ministerul britanic de Externe i-a acordat lui Peter Mandelson autorizaţie de securitate pentru ocuparea postului în ianuarie 2025, în pofida unui aviz negativ din partea serviciului care îi verificase antecedentele, relatează AFP.

Aceste informaţii au generat semne de întrebare cu privire la eventuale declaraţii false făcute de premierul laburist în Parlament, un aspect considerat foarte grav în funcţionarea democraţiei parlamentare britanice, mai arată AFP.

În timp ce opoziţia conservatoare îşi înmulţeşte apelurile la demisia lui Keir Starmer, guvernul susţine că nici premierul, nici ministrul de Externe de la acea dată, David Lammy, nu cunoşteau existenţa acestui aviz, scrie AFP.

Scandalul a provocat deja, în februarie, demisia şefului de cabinet al lui Keir Starmer, Morgan McSweeney, care făcuse demersuri în favoarea numirii lui Peter Mandelson la Washington, notează AFP.