AFP: Preşedintele interimar al Peru amână achiziţia de avioane de vânătoare americane F-16

Preşedintele interimar al Peru, Jose Maria Balcazar, a anunţat marţi amânarea achiziţiei de avioane de vânătoare F-16 Fighting Falcon din Statele Unite, potrivit AFP.

Acest anunţ vine în timp ce ţara organizează alegeri generale, cu al doilea tur programat pentru iunie, într-un context de instabilitate politică cronică, relatează AFP.

"Contractul va fi amânat pentru ca noul preşedinte ales să poată finaliza acest tip de achiziţie", a declarat preşedintele interimar la postul de radio RPP, conform AFP.

Acordul dintre autorităţile peruane şi compania americană Lockheed Martin trebuia să fie semnat vinerea trecută la Lima, potrivit presei locale, citate de AFP.

În aceeaşi zi, într-un mesaj postat pe X, ambasadorul SUA în Peru, Bernardo Navarro, a avertizat că va folosi toate instrumentele disponibile pentru a proteja interesele americane, potrivit AFP.

"Nu există încă nicio achiziţie", a insistat preşedintele interimar, al cărui mandat se încheie pe 28 iulie, relatează AFP.

Jose Maria Balcazar este al optulea şef de stat al Peru în zece ani, potrivit AFP.

Ţara a anunţat în octombrie 2024 reînnoirea flotei sale de apărare aeriană, cu achiziţionarea a 24 de avioane de vânătoare pentru 3,5 miliarde de dolari, potrivit AFP.

Printre ofertele primite s-au numărat Dassault Rafale şi Saab JAS 39 Gripen, relatează AFP.

În februarie, un comitet de evaluare a selectat propunerea americană, potrivit AFP.

Peru dispune în prezent de 12 avioane Dassault Mirage 2000, potrivit publicaţiilor citate de AFP.

Flota sa include şi avioane MiG-29 şi Sukhoi Su-27, majoritatea fiind scoase din uz sau în rezervă, potrivit AFP.