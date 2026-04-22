AFP: Preşedintele Taiwanului amână vizita în Eswatini după revocarea permiselor de survol

I.O.
Internaţional / 22 aprilie, 10:01

Sursa foto: X / @ChingteLai

Preşedintele taiwanez Lai Ching‑te a amânat o vizită oficială în Eswatini, singurul aliat diplomatic al insulei în Africa, după ce mai multe state au revocat permisele de survol în urma „presiunilor intense” exercitate de China, a declarat un consilier de rang înalt pentru AFP.

Beijingul susţine că Taiwanul face parte din teritoriul său şi se opune participării sale la organizaţii internaţionale şi la discuţii bilaterale, notează agenţia.

Lai urma să efectueze vizita între 22 şi 26 aprilie pentru a marca 40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Mswati III, transmite AFP.

Eswatini se numără printre cei 12 aliaţi rămaşi ai Taiwanului care recunosc în continuare statutul său de stat, după ce Beijingul a convins alte ţări să rupă relaţiile diplomatice cu Taipei, arată relatarea AFP.

„Potrivit unor surse, Seychelles, Mauritius şi Madagascar au revocat în mod neaşteptat şi fără notificare prealabilă permisele de survol”, a afirmat Pan Men‑an, secretarul general al preşedintelui, într‑o conferinţă de presă citată de AFP.

Pan a acuzat autorităţile chineze de exercitarea unei „presiuni intense, inclusiv coerciţie economică”, ca motivaţie reală pentru aceste decizii, a precizat agenţia.

Guvernul din Eswatini a exprimat „regretul” pentru amânare, dar a subliniat că acest incident „nu schimbă statutul relaţiilor noastre bilaterale de lungă durată cu Taiwan”, a relatat AFP.

Purtătoarea de cuvânt interimară a guvernului eswatinian, Thabile Mdluli, a explicat pentru AFP că aranjamentele de călătorie internaţională pot fi afectate de considerente logistice şi diplomatice care scapă părţilor implicate.

Un oficial taiwanez din domeniul securităţii, citat sub protecţia anonimatului, a declarat agenţiei că Beijingul a ameninţat cu revocarea reducerilor substanţiale ale datoriei, oprirea finanţării şi impunerea unor sancţiuni economice asupra celor trei state, potrivit AFP.

Taipeiul a condamnat „ferm” ceea ce a descris drept „acţiuni grosolane” ale Beijingului, iar Pan a avertizat că utilizarea mijloacelor coercitive pentru a influenţa decizii suverane subminează siguranţa aviaţiei şi normele internaţionale, a transmis AFP.

Un trimis special va reprezenta preşedintele Lai la festivităţile din Eswatini, a anunţat Pan, iar Lai a declarat pe Facebook că a acceptat recomandarea echipei sale de securitate de a amâna călătoria, dar a subliniat că „nicio ameninţare sau represiune nu poate schimba hotărârea Taiwanului de a interacţiona cu lumea”, relatează AFP.

Ultima vizită oficială a lui Lai în străinătate a avut loc în noiembrie 2024 în Pacific, iar Eswatini rămâne ultimul aliat african al Taipeiului după ce Burkina Faso a transferat recunoaşterea diplomatică către Beijing în 2018, notează AFP.

  1. fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.04.2026, 10:23)

    Random story of the day :))

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

