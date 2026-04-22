AFP: Regatul Unit găzduieşte discuţii despre misiunea în strâmtoarea Ormuz

Regatul Unit a anunţat că va găzdui miercuri şi joi militari din aproximativ 30 de ţări pentru a discuta despre formarea unei misiuni conduse de Londra şi Franţa pentru protejarea navigaţiei în Strâmtoarea Ormuz, potrivit AFP.

Această conferinţă va permite „să avanseze planificarea detaliată” a redeschiderii strâmtorii imediat ce condiţiile o vor permite, în urma „progreselor” realizate în timpul discuţiilor de la Paris de săptămâna trecută, a precizat Ministerul Apărării al Regatului Unit, potrivit AFP.

„Obiectivul de astăzi şi mâine este de a traduce consensul diplomatic într-un plan comun pentru a garanta libertatea de navigaţie în strâmtoare şi a sprijini un armistiţiu durabil”, a declarat ministrul britanic al apărării, John Healey, citat într-un comunicat, conform AFP.

El şi-a exprimat încrederea că „se pot face progrese concrete”, relatează AFP.

Aceste discuţii vin imediat după tratativele privind această strâmtoare strategică, care au reunit vineri la Paris peste 40 de ţări sub conducerea premierului britanic Keir Starmer şi a preşedintelui francez Emmanuel Macron, potrivit AFP.

Keir Starmer a indicat că Franţa şi Regatul Unit vor conduce o misiune multinaţională pentru a asigura libertatea de navigaţie în strâmtoare „imediat ce condiţiile o vor permite”, relatează AFP.

Londra şi Parisul au subliniat că această forţă va fi exclusiv defensivă şi va fi desfăşurată doar după instaurarea unei păci durabile în regiune, potrivit AFP.

Statele Unite şi Iran, părţi beligerante, nu au participat la discuţii, relatează AFP.

Înaintea reuniunii de la Paris, Downing Street anunţase un summit de planificare militară în această săptămână, fără a oferi detalii suplimentare, potrivit AFP.