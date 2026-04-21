AFP: SUA deschid portalul pentru rambursarea taxelor vamale anulate de Curtea Supremă

Agenţia americană a Vămilor şi Protecţiei Frontierelor (CBP) a anunţat că portalul pentru rambursarea taxelor vamale anulate la jumătatea lunii februarie de Curtea Supremă a Statelor Unite este deschis cererilor companiilor, care trebuie să precizeze produsele vizate, relatează AFP.

În cazul în care cererea este validată, termenul de rambursare este de 90 de zile, a anunţat CBP pe site-ul său, potrivit AFP. Deocamdată, sunt luate în calcul doar cererile care vizează demersuri vamale nefinalizate sau produse care au intrat în ţară în urmă cu cel puţin 80 de zile.

FedEx a anunţat luni, într-un comunicat, că intenţionează să le restituie clienţilor sumele rambursate de administraţia americană, mai arată AFP.

Potrivit unor documente judiciare citate de AFP, aproape 56.500 de companii începuseră deja, la 9 aprilie, procedurile pentru a cere rambursarea unor taxe vamale plătite, pentru un total de aproximativ 127 de miliarde de dolari.

Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat la 20 februarie o parte importantă a taxelor vamale impuse de Donald Trump, care folosise un text de lege din 1977, IEEPA, pentru a le introduce, aminteşte AFP.

După această decizie, CBP a cerut unui judecător american un termen pentru a putea efectua rambursările şi pentru a pune la punct o procedură adecvată, relatează AFP.

Administraţia trebuie să verifice documentele aferente unui număr de 53 de milioane de intrări de produse în Statele Unite, potrivit AFP. În total, agenţia estimează că 330.000 de companii au importat produse de la intrarea în vigoare a taxelor vamale impuse de Donald Trump.

Aceste suprataxe vamale au generat venituri de 166 de miliarde de dolari şi ar putea face obiectul rambursării, mai arată AFP.

Imediat după anularea lor, Donald Trump a anunţat o nouă taxă de 10%, care a intrat în vigoare la 24 februarie, în baza unui alt text de lege, relatează AFP.