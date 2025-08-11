Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
AFP: SUA doresc să "programeze" o întâlnire Trump-Putin-Zelenski

T.B.
Internaţional / 11 august, 11:22

AFP: SUA doresc să "programeze" o întâlnire Trump-Putin-Zelenski

Statele Unite lucrează pentru a ''programa'' o întâlnire între preşedintele Donald Trump şi omologii săi rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, a declarat duminică vicepreşedintele american JD Vance, în timp ce aliaţii europeni ai Ucrainei fac presiuni pentru prezenţa lui Zelenski la summitul americano-rus din Alaska, prevăzut pentru 15 august, transmite AFP.

''Unul dintre blocajele cele mai importante este că Vladimir Putin a spus că nu se va aşeza niciodată la discuţii cu (Volodimir) Zelenski, liderul ucrainean, şi preşedintele Trump a reuşit să schimbe asta'', a afirmat Vance într-un interviu acordat postului de televiziune american Fox News, difuzat duminică.

Totuşi, a adăugat el, administraţia americană lucrează la ''programarea acestor trei lideri să se poată aşeza şi să discute despre încetarea acestui conflict'' din Ucraina, conform sursei.

Liderii Uniunii Europene au insistat ca la discuţiile din Alaska să fie prezent şi Kievul.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care în principiu nu va participa la summitul din 15 august, le-a cerut aliaţilor europeni, în special Franţei, Germaniei şi Regatului Unit, să structureze o abordare comună. O ''reuniune extraordinară'', prin videoconferinţă, va avea loc luni între miniştrii de externe din UE şi omologul lor ucrainean, transmite sursa citată.

Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a lăsat să se înţeleagă că preşedintele ucrainean ar putea asista la summitul din Alaska. ''Da, cred indubitabil că este posibil'', a răspuns el unei întrebări adresate de postul de televiziune american CNN privind o eventuală prezenţă a şefului statului ucrainean în Alaska.

Decizia finală îi va reveni însă preşedintelui Donald Trump, a avertizat diplomatul american. ''Dacă el estimează că invitarea lui Zelenski este cel mai bun scenariu, atunci o va face. Dar nu a fost luată nicio decizie deocamdată'', a subliniat fostul procuror federal.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 12:53)

    Intalnirea are rost doar fara zelenski

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 12:53)

      zelenski nu are ce cauta acolo deoarece:

      - nu este legitim, ci se mentine prin dictatura militara  

      - se impotriveste pacii din rasputeri ca fara legea martiala va fi judecat penru vinderea si distrugerea ucrainei si genocid impotriva propriului popor 

      - daca se duce ar fi doar ca sa impiedice pcea, nu sa o instaureze  

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

