AFP: Suedia anunţă că a dejucat un atac cibernetic pro-rus asupra unei centrale termice

Suedia a dejucat în primăvara anului 2025 un atac cibernetic lansat de un grup de hackeri pro-ruşi împotriva unei centrale termice din vestul ţării, a anunţat miercuri ministrul Apărării Civile, Carl-Oskar Bohlin, relatează AFP.

Potrivit AFP, ministrul suedez a declarat într-o conferinţă de presă: ”Un grup de hackeri proruşi a încercat să perturbe activităţile unei ţinte în Suedia. Acest lucru a eşuat”.

Serviciile suedeze de informaţii au preluat cazul şi au identificat actorul din spatele atacului, care are legături cu serviciile de informaţii şi de securitate ruseşti, a declarat Carl-Oskar Bohlin, citat de AFP. El a adăugat: ”Din fericire, nu au existat consecinţe grave, mulţumită unui mecanism de protecţie intergrat”.

Ameninţarea cibernetică la adresa Suediei s-a agravat după invazia rusă la scară largă în Ucraina, a amintit ministrul, notează AFP.

Acest incident de la centrala termică arată, potrivit AFP, ”o schimbare în comportamentul Rusiei, care se arată de-acum mai înclinată să-şi asume riscuri şi mai imprudentă, ceea ce ar putea avea consecinţe potenţial foarte nefaste asupra societăţii”, a avertizat Carl-Oskar Bohlin.

Guvernul suedez tratează situaţia ”foarte în serios”, a subliniat ministrul, relatează AFP.

Alături de directorul Centrului Naţional suedez de Securitate Cibernetică, John Billow, Carl-Oskar Bohlin a arătat, potrivit AFP, că Suedia cooperează cu aliaţii pentru a contracara ”ameninţări hibride ruseţti”.

”Susţinerea noastră (militară şi economică) a Ucrainei rămâne, bineînţeles, neschimbată”, a declarat ministrul suedez, citat de AFP.

Este important să se vorbească deschis despre ameninţările hibride cu care se confruntă Suedia şi aliaţii săi, a insistat Carl-Oskar Bohlin, iar AFP îl citează spunând: ”Acţionăm, astfel, pentru a le transmite un semnal clar celor care ne ameninţă şi pentru a le spune că vedem ceea ce fac”.

Guvernul a ales să comunice public despre acest incident pentru a consolida gradul de conştientizare la nivelul societăţii, mai arată AFP.